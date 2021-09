Ashton Sanders incarnera Bobby Brown dans le biopic de Lemmons sur Whitney Houston .

Le casting de I Wanna Dance with Somebody continue de prendre forme. Ashton Sanders a officiellement signé pour jouer Bobby Brown dans le très attendu Whitney Houston biopic.

I Wanna Dance with Somebody est un biopic à venir de Sony et TriStar Pictures sur la vie de Houston, avait précédemment rapporté le Grio. Le film est produit par Clive Davis, avec un scénario écrit par le nominé aux Oscars Anthony McCarten. Il devrait sortir vers Thanksgiving 2022. Alors que Naomi Ackie a été annoncé plus tôt cette année comme assumant le rôle emblématique de Houston, maintenant Sanders of Moonlight, Wu-Tang: An American Saga, et d’autres ont été sollicités pour rejoindre.

Par date limite, Sanders rejoint le film en tant que Bobby Brown, face à Houston d’Ackie. Deadline rapporte également que Médias en étiquette noire a rejoint le film pour cofinancer aux côtés Des images convaincantes et Musique d’onde primaire.

En annonçant Ackie comme actrice principale du film, le producteur exécutif Stella Meghie a publié une déclaration concernant sa sélection. Meghie a partagé à l’époque: «Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à rechercher de manière exhaustive une actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant de l’humanité dans sa vie intérieure.

Ce qui marque ce biopic comme particulièrement monumental, c’est l’implication directe du domaine de Houston. Le téléfilm à vie de 2014, Whitney, réalisé par Angela Bassett, n’a pas eu la bénédiction de la succession que ce film a, theGrio précédemment rapporté. Le scénario de I Wanna Dance with Somebody a été approuvé par la succession et a également accès à tous les plus grands succès de Houston, un élément essentiel de son héritage qui a été conservé du téléfilm de 2014.

En mai 2020, Sanders s’est assis avec le Grio pour décomposer son rôle dans le film Netflix All Day and a Night. Parlant de la façon dont Hollywood a commencé à donner son feu vert à davantage de films centrés sur l’injustice et l’incarcération de masse.

“J’ai l’impression que nous sommes vraiment comme si nous poussions le bouton. J’ai l’impression que nous forçons un peu Hollywood à changer leur perception de la façon dont ils nous voient. Nous faisons donc des films comme celui-ci qui ne sont pas en surface mais qui ont de la profondeur et qui sont réels et bruts », avait-il expliqué à l’époque.

“Les artistes noirs et les créatifs noirs et Black Hollywood sont définitivement en phase avec cela”, a-t-il ajouté.

