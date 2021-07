Ashutosh Rana joue Aurangzeb dans cette série MX Player ‘Chhatrasal’

in

Ashutosh Rana à Chhatrasal (Photo: IE)

La bande-annonce a été publiée pour “Chhatrasal” d’Ashutosh Rana pour les téléspectateurs sur MX Player. L’acteur Jitin Gulati, également vu dans MS Dhoni-The Untold Story, sera vu dans un rôle principal. Basée sur 1649, la série tourne autour de l’histoire du roi Chhatrasal. Il a commencé une guerre contre l’empereur moghol Aurangzeb et a établi son propre royaume dans le Bundelkhand. L’actrice Neena Gupta sera vue en train de raconter l’histoire au public et est également apparue dans la bande-annonce de la série Web. Les bandes-annonces de la série semblent prometteuses grâce aux meilleurs effets visuels qui ont été créés pour donner à la série les résultats souhaités.

Réalisé par Anadii Chaturvedi, la bande-annonce s’ouvre avec des effets visuels exceptionnels pour recréer le cadre de la période. Il met également en vedette Vaibhavi Shandilya, Manish Wadhwa, Rudra Soni, Anushka Luhar dans des rôles de premier plan.

Ashutosh Rana, interrogé sur son rôle d’Aurangzeb, a déclaré qu’il (Aurangzeb) est l’empereur le plus redouté et le plus puissant que nous ayons connu dans l’histoire. Jouer un personnage d’Aurangzeb était une tâche ardue mais en même temps cela lui permettait d’explorer différents genres d’acteur. J’espère que le public pourra voir le personnage du Maharaja Chhatrasal vivant avec l’aide de cette série Web, a-t-il ajouté.

L’acteur a joué de nombreux personnages négatifs dans le passé, comme dans le film Sangarsh, où l’acteur a joué un rôle de transgenre et a été énormément applaudi pour sa performance exceptionnelle. Son personnage nous donne encore des frissons.

Jitin Gulati, qui sera également vu dans le film, a déclaré que c’était à cause de ces histoires qui préservaient notre riche histoire et notre culture. J’espère que les téléspectateurs se sentiront inspirés après avoir regardé cette histoire de guerriers méconnus, a-t-il ajouté.

Chhatrasal sera diffusé à partir du 29 juillet sur MX Player.

