Ashwalkers est un simulateur de survie sombre qui va changer

Le Switch continue d’attirer des titres PC intrigants, et un autre qui rejoindra les rangs au premier trimestre de l’année prochaine sera Marcheurs de cendres, qui est publié par Dear Villagers et développé par Nameless XIII.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il a une palette de couleurs accrocheuse pour sa marque particulière de survie post-apocalyptique sombre, tout en offrant un mélange intéressant d’exploration et de narration narrative.

Vous trouverez ci-dessous certaines des fonctionnalités du jeu de sa page Steam :

Faire des choix significatifs dans un récit non linéaire

Différents chemins à prendre avec 34 fins différentes

Gérez les ressources de votre groupe ainsi que leur santé physique et mentale

Connaître le groupe à travers sa dynamique relationnelle

Voyagez et découvrez ce monde hostile détruit par une apocalypse volcanique

Récoltez des ressources et des fournitures d’artisanat

Une à surveiller, certainement, et une autre édition physique pour les listes des collectionneurs les plus passionnés aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.