Ashwini Vaishnaw passe en revue Indian Railways USBRL; pose la première pierre de l’infra améliorée à la station SMVD Katra

Lors de son premier voyage en tant que ministre des chemins de fer dans la ville-temple bien connue de Katra, Ashwini Vaishnaw a récemment visité la gare SMVD Katra. Le ministre de l’Union a posé la première pierre de l’augmentation des infrastructures pour le lancement de la section ferroviaire entre Katra et Banihal, qui est en cours dans le cadre de l’ambitieux projet USBRL des chemins de fer indiens. Vaishnaw a passé en revue les diverses installations et commodités existantes dans la gare de classe mondiale. Le ministre a également interagi avec les pèlerins qui avaient voyagé de différentes régions du pays pour visiter le sanctuaire. Selon Northern Railways, le ministre des Chemins de fer a été informé de l’avancement des travaux de la dernière étape du projet USBRL qui reliera Jammu à Srinagar.

Le projet des chemins de fer indiens, qui consiste à relier Jammu à la vallée de Srinagar via une ligne de chemin de fer toutes saisons, est en cours de construction pour un coût de 27 949 crores de roupies. Depuis Banihal-Baramulla, trois tronçons ont déjà été achevés et rendus opérationnels à ce jour. La quatrième et dernière étape du projet, longue de 111 kilomètres entre Katra-Banihal, est la partie la plus difficile car 97 kilomètres de l’itinéraire se font dans des tunnels, a déclaré la Northern Railway. Jusqu’à sept stations ont été proposées dans la section. En raison du manque d’espace plat, certaines stations doivent être situées à l’intérieur de ponts ou de tunnels. Le tracé du chemin de fer est prévu pour une électrification complète afin de réduire les coûts d’exploitation ainsi que de minimiser la pollution de l’environnement. Cette section ferroviaire implique également plusieurs structures emblématiques – le pont Chenab et le pont Anji.

Le ministre des Chemins de fer, tout en exprimant sa satisfaction quant à l’avancement du projet, a déclaré que les aspirations de la population du Jammu-et-Cachemire doivent être satisfaites en achevant le projet USBRL afin que la région dispose d’un bon système de transport afin de rester connectée au reste de la la nation toute l’année. Vaishnaw a également fait appel aux ingénieurs travaillant sur ce projet ambitieux pour accélérer la partie restante en mode mission. En outre, le ministre est également monté à bord du train semi-rapide Vande Bharat Express de Katra à destination de Jammu. Vaishnaw a également interagi avec les passagers en voyage pour obtenir leurs commentaires et leurs points de vue sur les services ferroviaires.

