Ashworth est parti tâtonner alors que Phillips conteste la stratégie du travail “Que feriez-vous alors?” | Politique | Nouvelles

Jonathan Ashworth a semblé avoir du mal à expliquer ce que le Parti travailliste souhaite que le gouvernement britannique fasse différemment pour garantir que le Royaume-Uni soit autorisé à rouvrir en toute sécurité. L’animateur de Sky News, Trevor Phillips, a appelé le chef du parti travailliste alors qu’il exprimait des doutes sur la Journée de la liberté lundi alors qu’il notait que son parti n’avait pas expliqué comment il aborderait la levée du verrouillage. M. Ashworth a déclaré que le parti veillerait à ce que le port du masque reste obligatoire, ce qui a incité M. Phillips à remettre en question la position des travaillistes.

Le présentateur de Sky News a déclaré: “Tout ce que vous venez de dire est à peu près ce que les ministres conservateurs viennent ici et disent.

“Donc, à part le passage du port obligatoire du masque au port volontaire du masque – ce que les sondages des derniers jours nous montrent qu’environ les trois quarts ou plus des gens feront de toute façon – c’est la différence entre vous et le gouvernement.”

M. Ashworth a riposté: “Non. Et avec respect, je n’ai pas vu de ministres conservateurs venir aux programmes d’information …”

Mais la réponse a été rapidement interrompue, M. Phillips déclarant: “Permettez-moi de vous assurer que vous n’avez évidemment pas regardé le programme, mais c’est ce qu’ils ont dit, à peu près ce que vous venez de dire.”

M. Ashworth a déclaré: “Ils ne parlent pas d’indemnités de maladie. Ils ne disent pas qu’ils vont fixer les indemnités de maladie.

“Ils ne disent pas qu’ils vont donner aux gens le droit de travailler à domicile s’ils veulent travailler à domicile.

“Ils ne disent pas qu’ils vont utiliser la fabrication britannique pour construire des systèmes de filtration d’air pour les mettre dans les écoles.

“Et ils ne se préparent certainement pas pour l’avenir en investissant dans le NHS ou en examinant notre capacité de test et en voyant si nous pouvons investir dans notre capacité de test pour commencer à tester la grippe cet hiver également.”

M. Phillips a cependant évalué le secrétaire à la Santé fantôme pour mieux comprendre la position du parti travailliste: “Je veux juste continuer à voir ce que le Parti travailliste, s’il était au gouvernement, ferait différemment.

“Un autre domaine de la politique où vous pourriez faire les choses différemment est le pingdeminc.”

