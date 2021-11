Ashworth suscite la fureur alors qu’il présente ses « condoléances » à la famille du kamikaze de Liverpool | Politique | Nouvelles

Le secrétaire à la Santé de l’ombre s’est entretenu lundi avec Sky News, exprimant son choc face à l’explosion qui a eu lieu à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool juste avant 11 heures dimanche. Mais dans un moment bizarre, il a présenté ses condoléances à la famille de l’agresseur décédé malgré le fait que l’événement ait été qualifié d’attaque terroriste par la police.

M. Ashworth a déclaré: « De toute évidence, nous rendons hommage et adressons nos condoléances à la famille de l’homme qui a perdu la vie.

« Et je tiens évidemment à remercier nos services d’urgence pour la façon dont ils ont répondu. »

L’agresseur est décédé dans l’explosion tandis que le héros chauffeur de taxi David Perry s’en est sorti avec des blessures après avoir remarqué une « lumière clignotante » sur son passager.

Il a été transporté à l’hôpital mais a depuis été libéré.

Mais les commentaires de M. Ashworth ont suscité la fureur en ligne, les utilisateurs remettant en question le choix des mots du député travailliste.

Le commentateur Darren Grimes a critiqué: « Le chef du parti travailliste Jonathan Ashworth a envoyé ses » condoléances « à la famille du gars qui a fait exploser une bombe à l’extérieur d’une maternité. Vous ne pouvez pas inventer ça. »

Alors que le commentateur politique Patrick O’Flynn martelait : « On espère que Jonathan Ashworth parlait avant qu’on sache qu’il s’agit d’un incident terroriste ici. »

Après le contrecoup, M. Ashworth s’est excusé plus tard, en tweetant: « C’est évidemment embarrassant d’avoir mal lu le téléscripteur dans une interview et de penser qu’un membre du public était maintenant décédé. Mes plus sincères excuses pour cette erreur. »

« Alors que le taxi approchait du point de dépose à l’hôpital, une explosion s’est produite à l’intérieur de la voiture. Cela l’a rapidement englouti dans les flammes. Remarquablement, le chauffeur de taxi s’est échappé du taxi.

Russ Jackson, chef de Counter Terrorism Policing North West, a expliqué que l’engin explosif avait été introduit dans le véhicule par le passager.

Après la sortie de l’hôpital du chauffeur de taxi héros, la fière épouse Rachel Perry s’est adressée à Facebook pour dire que c’était un « miracle absolu » que M. Perry avait réussi à s’échapper vivant.

Elle a déclaré: « L’explosion s’est produite alors qu’il était dans la voiture et la façon dont il a réussi à s’échapper est un pur miracle. Il avait certainement des anges gardiens pour s’occuper de lui. »