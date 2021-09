Ashya s’associe à Rosalila pour une collection capsule – WWD

in

Ashya — la marque de design d’accessoires fondée par Moya Annece et Ashley Cimone — s’est associée à la fondatrice de Rosalila et au lauréat de « Full Bloom » de HBO, Lutfi Janania, pour une collection capsule de fin d’été de petits miroirs pour la maison.

La marque Rosalita de Janania est un studio de design avec une forte pratique artistique dans la création d’objets, de sculptures et d’installations. Il s’est précédemment associé à Ashya pour créer une installation originale de miroir botanique personnalisé en tant que commission, qui est maintenant un luminaire mural permanent dans l’espace de magasin de brique et de mortier de la marque qui a ouvert ses portes plus tôt cette année.

« Cette collaboration célèbre l’esprit de partenariat avec notre étroite communauté de collaborateurs et d’artistes POC locaux qui contribuent à donner vie à notre vision de la marque. L’art de Lutfi incarne une sensibilité opulente mais éco-consciente dans les fleurs qui est guidée par son héritage hondurien, qui est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes si alignés », ont expliqué les cofondateurs d’Ashya.

La boutique Ashya proposera une multitude de sculptures botaniques Rosalila dont le prix va de 190 $ à 285 $ et la collection de miroirs de 795 $ à 1 490 $, ainsi qu’une réduction exclusive de 30 % sur tous les modèles Ashya.

