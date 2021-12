Así Se Baila 2021 : qui a remporté le concours ?

Telemundo Gregorio Pernía et sa fille, Luna Pernía, ont réussi à devenir les gagnants de la première saison de l’émission Telemundo « Así Se Baila ».

L’acteur colombien Gregorio Pernía et sa fille Luna Pernía ont été couronnés hier soir en tant que couple gagnant du concours de danse de Telemundo, Así Se Baila, lorsque l’animateur Jacky Bracamontes a annoncé le résultat du vote du public à la fin de l’émission.

Le duo de frères, Samadhi Zendejas et Adriano Zendejas, était le deuxième finaliste ; l’ex-couple, Adrian di Monte et Sandra Itzel, étaient les troisièmes finalistes ; et le couple d’amis bien-aimés, Lorenzo Méndez et Jessica Díaz, a occupé la quatrième position dans le vote du public.

Les finalistes, les membres de la famille, les chorégraphes, le jury Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane, et le présentateur numérique Carlos Adyan, se sont joints au moment où le couple a célébré sa victoire, remportant les 200 000 dollars en espèces et le trophée exclusivement créé par le célèbre artiste brésilien Romero Britto.

Gregorio Pernía et Luna sont couronnés vainqueurs d'Así Se Baila

Que s’est-il passé lors de la finale du concours de danse « Así Se Baila » d’Univision ?

L’émission de deux heures a débuté par une ouverture spectaculaire des quatre couples finalistes dansant pour la première fois aux côtés de l’animateur Bracamontes, du jury vedette et du présentateur numérique, Carlos Adyan, suivie d’une présentation des chorégraphes du concours.

Avant de dévoiler le résultat des votes, les finalistes femmes et hommes ont dansé ensemble, puis sont revenus sur la piste pour leur dernière danse en couple.

La soirée comprenait des performances musicales du prince Royce avec Elvis Martínez, CNCO avec Reggi El Authentic, la juge du concours Mariana Seoane et le couple bien-aimé, Jennifer Peña et Obie Bermúdez.

À la fin de l’émission, Jacky Bracamontes a annoncé le retour du concours de danse à Telemundo avec une deuxième saison dont la première est prévue en 2022.

Los Pernía, une famille qui a tout donné sur la scène du spectacle Telemundo « Así Se Baila »

Tout au long de leur parcours pour devenir le meilleur partenaire de danse, les Pernías sont devenus le couple père-fille qui a conquis le cœur du public.

A travers le concours, le public a découvert le côté paternel de Gregorio Pernía en le voyant interagir avec sa fille de 15 ans qui suit les traces de son père en tant que jeune comédienne.

Gregorio, un acteur de renommée internationale né à Cúcuta, en Colombie, est connu de beaucoup comme « El Titi » pour son célèbre personnage dans « Sin Senos No Hay Paraíso ». L’acteur a une carrière réussie qui comprend des apparitions stellaires dans de nombreux feuilletons, séries et films.

Ce qu’il faut savoir sur « Así Se Baila »

Así Se Baila, un format familial original de Telemundo entièrement produit dans un studio ultramoderne du Telemundo Center, mettait en vedette dix couples de célébrités face à la piste de danse.

Les téléspectateurs ont été témoins d’une série de défis de danse auxquels chaque couple a dû faire face pour entrer dans le prochain tour, ainsi que de se familiariser avec le processus émotionnel et émouvant de devenir le meilleur partenaire de danse.

Chaque dimanche, le jury a évalué leurs candidatures, mais c’est finalement le vote du public qui a déterminé la sortie des couples et choisi le couple gagnant des 200 000 dollars et du trophée tant convoité.