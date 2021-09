« Así Se Baila » : qui sont les participants ?

Dix couples de célébrités participeront à « Así Se Baila », le nouveau concours de danse de Telemundo. L’émission sera diffusée sur le réseau à compter d’aujourd’hui, dimanche 12 septembre, à 20 h 00, heure de l’Est.

Dix couples de célébrités participeront au concours de danse révolutionnaire de Telemundo pour le plaisir de toute la famille.

Afin d’être sacrées championnes de la compétition, les célébrités mettront non seulement leurs talents de danseur à l’épreuve, mais aussi leurs relations dans chacune des émissions « Así Se Baila ».

Le nouveau spectacle Telemundo est présenté par Jacqueline Bracamontes, tandis qu’Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane participeront en tant que juges pour chacun des concurrents.

Rencontrez les participants de « Así Se Baila » de Telemundo :

Elyfer Torres et Polo Monarrez

Reconnue pour sa participation exceptionnelle à la série Telemundo « Betty en NY », l’actrice et chanteuse Elyfer Il a également participé à d’autres productions de Telemundo, notamment “Enemigo Intimo” et “Los Misérables”. En outre, il a eu une participation spéciale à la série “El Secreto de Selena”. Avec elle sera son amie Polo Monarrez, un pilote et acteur mexicain de renom qui a également participé à “Betty en NY”, en plus d’autres séries de Telemundo telles que “La Suerte de Loli” et “El Señor de los Cielos”.

Jennifer Peña et Obie Bermúdez

Ce couple talentueux est composé de deux artistes de renommée internationale, qui ont poursuivi une brillante carrière de chanteur avant de se marier. Peine Il a reçu de nombreux prix pour ses succès musicaux et s’est vendu à des millions d’exemplaires à l’international. En 2007, il épouse Bermudez, auteur-compositeur-interprète connu pour son style pop et salsa latino, qui lui a valu un Latin Grammy du meilleur album vocal masculin en 2005.

Kimberly Jiménez et Yasmany Rodriguez

Récemment considérée comme l’une des cinq finalistes de la 69e édition de Miss Univers®, Jiménez est une mannequin et reine de beauté qui a été couronnée Miss République Dominicaine 2020. Elle partagera la scène avec son coach sportif, Rodriguez, un entraîneur célèbre qui fournit un coaching et des conseils personnels en matière de remise en forme, ainsi qu’une franchise de salle de sport basée à Miami.

Adrian di Monte et Sandra Itzel

Connu pour ses apparitions réussies dans des productions Telemundo telles que “Señora Acero”, “Mi Corazón Insiste en Lola Volcán”, “Aurora” et “Who is Who?”, Di Monte est un acteur et chanteur d’origine cubaine. vous accompagnera Itzel, une actrice et chanteuse mexicaine de renom, qui est actuellement la chanteuse du groupe musical “La Sonora Dinamita” et qui a eu une participation spéciale à la série à succès Telemundo “El Señor de los Cielos”.

Laura Flores et Gabriel Porras

Ce duo de stars et de grands amis se donnera à fond sur la piste de danse. Avec une carrière artistique internationale réussie en tant que chanteuse, actrice et présentatrice de télévision, Laura rejoint son grand ami et collègue Gabriel, l’acteur renommé de nombreux films, feuilletons et séries, dont « La Reina Del Sur » et « El Señor De Los Cielos ».

Lorenzo Mendez et Jessica Diaz

Ce sont deux grands amis qui se joignent également à cette grande aventure d’Así Se Baila. Laurent, qui était le chanteur du célèbre groupe La Original Banda El Limón, sera prêt pour la compétition aux côtés de son ami Jessica, la célèbre chanteuse, actrice et présentatrice de télévision.

Gregorio Pernía et sa fille Luna

Ce couple père et fille volera l’amour de tout le monde alors qu’ils montrent leur belle relation sur et en dehors de la piste lorsqu’ils voient le côté paternel de l’acteur de renom connu sous le nom de “El Titi” pour son célèbre personnage dans “Sin Senos No Hay Paraiso” avec sa fille, qui suit les traces de son père en tant que jeune actrice.

David Chocarro et Caroline Laursen

Ce mariage de deux artistes talentueux montrera leur charme de couple de danseurs en voyant crash, le célèbre acteur de séries telles que « Cent jours pour tomber amoureux », « El Recluso » et « La Casa De Al Lado », aux côtés de sa femme bien-aimée Caroline, animatrice et actrice qui a également participé à “Cent jours pour tomber amoureux”.

Zamadhi et Adriano Zendejas

Le public appréciera de voir ce duo de talents de frères et sœurs mettre en valeur leurs talents en danse lorsque Zamadhi, qui a joué Jenny Rivera dans la série à succès « Mariposa De Barrio », apparaît à côté de son frère Hadrien, qui a également joué dans ladite production aux côtés de sa sœur.

