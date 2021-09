“Así Se Baila” sur Telemundo : date et heure de sortie

Telemundo “Así Se Baila” est le nouveau concours de danse de Telemundo.

Aujourd’hui, dimanche 12 septembre, Telemundo présente l’important concours de danse “Así Se Baila”, organisé par Jacky Bracamontes et avec la participation d’Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane, qui évalueront chacun des candidats.

L’émission sera diffusée tous les dimanches sur Telemundo à partir de 20 h 00 HE.

“Así Se Baila” est un concours de danse qui montrera dix célébrités face à la piste de danse avec leur partenaire préféré, que ce soit leur mariage, leurs frères et sœurs, leurs meilleurs amis et même des duos parents-enfants.

Avec un éventail diversifié de genres de musique latine, accompagnés de chorégraphies spectaculaires, chaque couple montera sur la scène du concours chaque dimanche pour relever un défi de danse pas comme les autres, afin de rester dans l’émission télévisée et d’entrer dans le tour suivant.

Pendant “Así Se Baila”, les téléspectateurs pourront assister au processus émotionnel et émouvant des concurrents alors qu’ils surmontent une série de défis, de routines et d’entraînements pour devenir le meilleur partenaire de danse.

Chaque dimanche, le jury composé de célébrités telles que Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane, évaluera les présentations des participants, mais c’est le vote du public qui déterminera finalement quel sera le couple gagnant qui s’exclamera : C’est dansé ! ».

Les téléspectateurs pourront également accéder à tout ce qui se passe hors de la scène de “Así Se Baila” de la main de Carlos Adyan en tant que correspondant en coulisses et numérique. Actuellement, le co-animateur de l’émission de l’après-midi « En Casa con Telemundo » est l’une des plus jeunes personnalités du réseau.

Ce que vous devez savoir sur la première de « Así Se Baila » sur Telemundo :

JOUR DE PREMIÈRE : Dimanche 12 septembre.

HEURE DE TRANSMISSION : 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Telemundo, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Chaque dimanche.

SUR QUOI SE CONCENTRE LA PRODUCTION TÉLÉVISÉE : “Así Se Baila” est un concours de danse Telemundo original qui mettra en vedette 10 célébrités face à la piste de danse avec leur partenaire préféré.

QUI EST PRÉSENTATEUR DE « ASÍ SE BAILA » : Jacqueline Bracamontes.

PARTICIPANTS : Elyfer Torres et Polo Monárrez, Jennifer Peña et Obie Bermúdez, Kimberly Jiménez et Yasmany Rodríguez, Adrian di Monte et Sandra Itzel, Laura Flores et Gabriel Porras, Lorenzo Méndez et Jessica Díaz, Gregorio Pernía et Luna Pernía, David Chocarro et Carolina Laursen, et Samadhi Zendejas et Adriano Zendejas.

PRODUCTION: Produit entièrement dans un studio ultramoderne situé au Telemundo Center, “Así Se Baila” est un directeur de production Telemundo original produit par Francisco “Cisco” Suarez, vice-président exécutif de Primetime Non-Scripted Programming, avec Macarena Moreno en tant que producteur exécutif.

O VOIR LE CONCOURS EN LIGNE : Le public hispanophone pourra profiter des épisodes en direct ou se rattraper via l’application Telemundo, disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store, ou en visitant Telemundo.com.