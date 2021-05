Asia Muhammad triomphe au tour de qualification

25/05/2021

Allumé à 15h00 CEST

Asie Muhammad, Américain, numéro 199 de la WTA, remporté par 6-1, 5-7 et 6-3 à l’américain Whitney osuigwe, numéro 215 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Osuigwe a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Muhammad, de son côté, l’a réussi 8 fois. De plus, Muhammad a atteint une efficacité de 78% dans le premier service, commis 2 doubles fautes et pris 56% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont 82% d’efficacité, 5 doubles fautes et 49% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) une phase de qualification préliminaire est organisée à laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Plus précisément, 128 joueurs participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.