Supergroupe anglais multi-platine ASIE sortira un coffret de 10 CD, « L’Officiel Live Bootlegs Volume 1 », du 26 novembre au BMG. Il y aura aussi un album numérique — aussi appelé « L’Officiel Live Bootlegs Volume 1 » — avec une sélection de 24 titres extraits du coffret complet, sorti le même jour.

ASIE – Geoff Downes (LES BUGGLES, OUI; claviers), Steve Howe (OUI; guitares), Carl Palmer (EMERSON, LAC & PALMER; tambours) et John Wetton (KING CRIMSON, Royaume-Uni; basse/voix) – a pris le monde d’assaut avec leur premier album éponyme, globalement l’album le plus vendu de 1982, et le single « Feu de l’action ».

« L’Officiel Live Bootlegs Volume 1 » célèbre l’énorme attrait des tournées de concerts qui ont suivi ASIEles deux premiers albums de 1982 et 1983. Le succès s’est poursuivi après ASIEla réunion du 25e anniversaire de en 2006 et trois autres albums très acclamés. Le coffret comprend 5 concerts de 2 CD de 1982 (Buffalo, NY, États-Unis), 1983 (Worcester, MA, États-Unis), 2007 (São Paulo, Brésil), 2008 (Tokyo, Japon) et 2010 (Londres, Royaume-Uni).

« Cette collection historique représente certains de nos moments en direct les plus beaux et les plus déterminants », a déclaré Downes, « dès le premier ASIE tournée en 1982 et le ‘Alpha’ tournée l’année suivante à travers trois de nos nombreux ‘Réunion’ spectacles. Ce fut un tel privilège de prendre ASIEde la musique de ces différents continents et ressentez la chaleur et le soutien des fans du monde entier. Nous espérons que cela ramènera de bons souvenirs et inspirera d’autres à apprécier la musique de ASIE. »

Les ensembles pour ASIELes tournées originales de 1980 ne présentaient que la nouvelle musique du groupe. Pour le « Réunion » années de tournées, ASIE inclus des morceaux du patrimoine de chacun des membres du groupe avantASIE groupes. Les concerts de 2007 et 2008 présentent également le Wetton/Howe composition « Roulez-vous tranquillement », une chanson omise du premier album qui a été publié en tant que face B de « Feu de l’action », et inclus dans leur répertoire live plus tard en remerciement à leurs fans pour leur soutien pendant plus d’un quart de siècle.

C’est la première fois que ces enregistrements sont rendus officiellement disponibles par ASIE et ils sont présentés ensemble dans un superbe coffret collector avec des illustrations originales de Roger Doyen, qui a créé tout ASIEla pochette de l’album.

ASIE était un véritable « supergroupe », mettant en commun les talents de Downes, Howe, Palmer et Wetton, qui avaient déjà amassé des dizaines de millions de ventes de disques avec leurs groupes collectifs des années 1970. Laissant derrière eux leurs racines progressistes, ASIE a embrassé le son rock FM commercial qui dominait les ondes américaines et l’a pris, et le nouveau MTV chaîne vidéo, d’assaut. Le seul « Feu de l’action » était un monstre mondial et leur premier album éponyme de 1982 a passé neuf semaines incroyables au n ° 1 sur le Panneau d’affichage graphique comme ASIE est devenu l’album le plus vendu de l’année et les dates de la tournée mondiale sont épuisées. Un deuxième album, « Alpha », est sorti en 1983. Les quatre membres originaux se sont réunis de nouveau en 2006 pour une tournée mondiale, pour célébrer le 25e anniversaire de cet incroyable succès, et l’album « Phénix » suivi.



Alors que les membres étaient encore fortement impliqués dans d’autres projets, ils se sont réunis à nouveau pour enregistrer « Oméga » en 2010 et « XXX » en 2012. Les deux albums ont été acclamés par leurs fidèles fans et soutenus par plus de tournées mondiales. Howe reculé de ASIE se concentrer sur son travail avec OUI et était absent pour les années 2014 « Gravitas ». Suite à cette tournée est venue la nouvelle de Wettonde traitement contre le cancer, un combat qu’il a malheureusement perdu en 2017.

