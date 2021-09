Asiahn partage “Bienvenue dans le monde de Karma” de la série Netflix de Ludacris

Chanteur R&B et signataire de la Motown Asiahn a sorti “Welcome to Karma’s World”, la chanson thème de la prochaine série animée Netflix Karma’s World créée par le musicien lauréat d’un Grammy Award Ludacris. La bande originale de la série, qui sortira parallèlement aux débuts de la série, arrivera le 15 octobre via Def Jam Recordings d’Universal Music Group et Disturbing Tha Peace de Ludacris.

“Je suis ravi de travailler avec Universal Music Group pour apporter la musique de Karma’s World au public du monde entier”, a déclaré Ludacris dans un communiqué. « UMG a été mon partenaire sur tous mes albums depuis le premier jour et il est tout à fait approprié qu’ils soient avec moi alors que je dévoile la musique de ma nouvelle série animée Netflix, qui est un travail d’amour depuis plus d’une décennie et inspiré par mon aîné. la fille.”

Karma’s World suit l’histoire d’une jeune fille qui cherche sa voix et l’utilise pour changer le monde. La musique de la bande originale de la série est interprétée par Asiahn ainsi que Ludacris, qui exprime le père, et ses camarades de casting Ramone Hamilton (Crash), Aria Capria (Switch), Kaila Mullady (Switch – beatboxing) et Camden Coley (Keys ).

«En tant que fille papa de quatre filles, je suis tellement fier de la musique de ce spectacle qui inspire une confiance créative chez les enfants et les encourage à s’épanouir pleinement et authentiquement. Lorsque nous faisions de la musique pour Karma’s World, notre créativité était illimitée – nous avons expérimenté le country, le reggae, le reggaeton, la pop, le jazz, le R&B, le hip hop, le classique et bien plus encore », a poursuivi Ludacris.

«La série propose des rythmes sophistiqués, des rimes impressionnantes et des refrains accrocheurs tout en abordant des sujets et des thèmes importants dans chaque épisode. La musique de Karma’s World n’est pas réservée qu’aux enfants – je sais pertinemment que des familles entières chanteront et riront. Karma’s World rassemble les gens, raconte de belles histoires et offre un son pour tous les âges.

Écoutez le meilleur de Ludacris.