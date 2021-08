Asian Lonely Hearts victime de Bitcoin, escrocs Tether ⋆ Crypto new media

Source : Adobe Stock / aleutie

De plus en plus de cœurs asiatiques solitaires seraient arrachés à leur argent durement gagné – et à des jetons comme le bitcoin (BTC) et le tether (USDT) – par un nombre croissant d’escrocs qui s’attaquent aux utilisateurs sans méfiance d’applications de rencontres.

Plusieurs rapports de la région ont raconté comment les utilisateurs de smartphones en quête de romance ont été attirés dans des pièges par des individus sans scrupules se faisant passer pour des commerçants internationaux de crypto-monnaies exotiques – uniquement pour voler leurs victimes en utilisant de faux sites d’échange et d’autres tactiques sournoises.

Par UTY (via Yahoo Japan), une femme « dans la trentaine » de Kai, dans la préfecture de Yamanashi, a rencontré un homme prétendant être un étranger en ligne en mai.

Après avoir discuté et développé une relation en ligne, l’homme a ensuite expliqué qu’il était un commerçant de crypto à succès qui avait des connaissances exclusives sur la façon de gagner de l’argent en échangeant des jetons. Il l’a convaincue de faire un investissement de 910 USD en utilisant ce qui semblait être un site marchand de bonne foi. Lorsqu’elle a apparemment reçu près de 250 USD de profit de sa première transaction, il l’a convaincue de faire sept autres investissements pour un montant de 345 000 USD.

Lorsqu’elle a ensuite tenté de contacter l’homme, il avait apparemment disparu dans les airs.

La nouvelle survient juste un jour après qu’un reportage de Kyoto News a détaillé comment une femme dans la cinquantaine à Omihachiman, dans la préfecture de Shiga, a été approchée par un homme – prétendant également être un étranger – sur l’application de chat Line. L’homme a également prétendu être un investisseur crypto à succès et l’a convaincue d’acheter 82 000 USD de bitcoins à envoyer à une plateforme de trading de crypto – avant de rompre le contact avec sa victime présumée.

La police enquête sur les incidents dans le cadre de cas de fraude distincts.

En février, le Centre national de la consommation du Japon, l’organisme de surveillance japonais des consommateurs, a averti les hommes âgés de 30 à 49 ans de se méfier des escrocs crypto qui se cachent sur les applications de rencontres – en particulier ceux qui prétendent être des experts internationaux en crypto.

Pendant ce temps, les cœurs solitaires chinois sont également la proie des escrocs crypto sur les applications de rencontres. En avril, Cryptonews.com a rapporté le cas d’une femme du Zhejiang qui a été dupée par deux fraudeurs à la fois alors qu’elle utilisait une plateforme de rencontres.

Et selon le média chinois basé aux États-Unis, Epoch Times, une femme de Hong Kong a expliqué qu’elle avait rencontré un homme sur l’application de rencontres Coffee Meets Bagel en mars de cette année.

L’homme, a-t-elle affirmé, l’a persuadée de faire un certain nombre d’achats USDT, puis l’a dirigée (ainsi que ses jetons) vers ce qui semble avoir été un site Web frauduleux. La femme s’est rendu compte qu’elle avait été victime d’une arnaque plusieurs semaines plus tard, mais pas avant d’avoir renoncé à quelque 120 000 USD de son argent durement gagné.

Mais il semble que les escrocs traditionnels soient également toujours actifs en dehors du monde des applications de rencontres.

En Chine continentale, des investisseurs des provinces du Jiangsu, du Guangdong, du Shandong et de Chongqing ont été pris dans une escroquerie de type marketing à plusieurs niveaux (MLM) de 216 millions de dollars orchestrée par des individus qui auraient prétendu avoir développé une plate-forme d’extraction de crypto qui n’utilisait pas de plates-formes minières traditionnelles.

Le JCRB a signalé que 17 personnes du Jiangsu avaient été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’être impliquées dans le stratagème. Les procureurs espèrent obtenir des peines de prison de deux à six ans pour les individus s’ils sont reconnus coupables.’

____

Apprendre encore plus:

– Crypto Scammers traque maintenant des applications de rencontres comme Tinder for Prey

– Japanese Lonely Hearts averti de se méfier des escrocs cryptographiques de l’application de rencontres

– Les escrocs crypto de Corée du Sud ciblant les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine

– Kate Winslet rejoint le casting du film OneCoin Crypto Scam

– Malgré la répression, les fraudeurs crypto continuent de courir Amok en Chine

– Crypto Sector, 3ème industrie mondiale de la croissance des attaques de phishing – Rapport

– 8 applications de minage de crypto-monnaies exposées comme des faux – et 120 autres sont toujours en activité

– Suspicion d’arnaqueur cryptographique de 330 millions de dollars américains : libérez-moi et je rembourserai les investisseurs