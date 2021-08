Asics continue d’afficher une forte croissance et rentabilité

in



// Asics EMEA enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires net consolidé de 44% // Le résultat d’exploitation a augmenté “de manière significative” à 70,5 millions d’euros pour l’année à ce jour // Asics a également bénéficié d’une croissance continue du commerce électronique, avec une augmentation de 45% d’une année sur l’autre. Date

Asics a annoncé une augmentation de son chiffre d’affaires net consolidé de 44% en glissement annuel sur tous les canaux de distribution pour la période cumulée se terminant en juin.

La mise à jour commerciale de la marque de vêtements de sport et du détaillant pour son marché EMEA a également indiqué que le bénéfice d’exploitation avait augmenté « de manière significative » à 70,5 millions d’euros pour le début de l’année.

Asics a enregistré une croissance de 52% en glissement annuel dans les canaux de vente en gros dans la zone EMEA pour le début de l’année, les revenus de vente en gros au Royaume-Uni à eux seuls ayant enregistré une augmentation de 50%.

Le géant des vêtements de sport a ajouté qu’il bénéficiait d’une croissance continue du commerce électronique, avec une augmentation de 45% en glissement annuel pour la période depuis le début de l’année.

“Covid-19 continue de présenter des défis dans le monde entier”, a déclaré le directeur général d’Asics EMEA, Carsten Unbehaun.

« Bien que nous constations des résultats très positifs dans notre région, nous gérons notre entreprise avec soin pour nous assurer de pouvoir livrer et offrir la meilleure expérience à l’avenir.

« Nous constatons actuellement une demande sans précédent pour les produits Asics dans toute la région. Notre activité s’est considérablement développée par rapport à l’année dernière, grâce à l’innovation des produits et au fait que de plus en plus de personnes choisissent Asics.

« Nous constatons une croissance rentable dans toutes les parties de l’entreprise et tous les canaux, ce qui démontre que nous avons une dynamique positive dans la région. »

