Asics va lancer une étude sur l’impact de l’exercice sur la santé mentale – WWD

La santé mentale des athlètes a été catapultée au premier plan des conversations cette semaine à la lumière du retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros après que les organisateurs aient repoussé sa décision de ne pas parler aux médias, ce qui, selon elle, provoque une anxiété et un stress majeurs en elle.

Dans une présentation virtuelle mardi, Fiona Berwick, responsable du marketing mondial d’Asics, a déclaré que s’exprimant au nom de son entreprise: “En tant que marque avec une telle compréhension intrinsèque du lien entre l’esprit et le corps, nous pensons qu’il est de notre responsabilité de soutenir nos athlètes et défendre leur santé mentale, quoi qu’il arrive.

Berwick faisait partie d’une table ronde annonçant le lancement par Asics d’une étude mondiale en direct sur l’impact du sport sur les esprits. Appelé Uplifting Minds, l’objectif est d’encourager 1 million de personnes à participer en faisant scanner leur visage et en répondant à quelques questions sur leur humeur avant et après l’exercice pendant 20 minutes.

Christoph Correll, directeur de COH-FIT, une étude internationale sur la santé en période d’infections telles que COVID-19, a déclaré que le nombre d’adultes signalant de l’anxiété ou de la dépression au cours des 18 derniers mois a monté en flèche près de 400 fois par rapport aux six premiers mois de 2019. Mais l’exercice s’est avéré être la plus grande influence sur le bien-être mental, a-t-il déclaré.

Le Dr Brendon Stubbs, physiothérapeute chercheur au King’s College de Londres, a déclaré qu’après 20 minutes de course, la vigilance avait augmenté de 13,4%, la relaxation de 13,3%, le calme de 15,9% et les niveaux d’énergie de 9,7%. En conséquence, Asics espère apporter ces ascenseurs d’humeur au grand public en sollicitant la participation à l’étude. Les données seront utilisées pour créer une carte du monde qui illustrera l’impact du sport sur les villes, les nations et le monde.

“Alors que nous acceptons tous un monde qui a beaucoup changé à la suite de la pandémie, le pouvoir édifiant du sport est une constante qui perdure”, a déclaré Yasuhito Hirota, président et chef de l’exploitation d’Asics. « C’est pourquoi notre seule ambition est de permettre au plus grand nombre de personnes de profiter des bienfaits physiques et mentaux du mouvement. En participant à un certain nombre de nos différents événements et activités tout au long de l’année, vous contribuerez à des recherches vitales pour nous aider à mieux comprendre l’effet stimulant du sport. De cette façon, nous pouvons continuer à trouver de nouvelles façons de mettre en évidence et de débloquer les avantages pour tous en 2022 et au-delà. »

L’enquête Uplifting Minds débutera mercredi, qui est la Journée mondiale de la course.