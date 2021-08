Asier Martínez : "Je suis sur un nuage, je n’y crois pas"

L’Espagnol Asier Martinezsixième de la finale du 110 m haies à ses premiers Jeux olympiques, il a avoué qu’il était « sur un nuage » depuis la fin de la course et qu’il n’y croyait pas tout à fait. “Heureux, je n’ai pas de mots, je suis dans un nuage, je n’y crois pas, je ne sais même pas où je suis, et encore moins le résultat”, a-t-il réussi à commenter après la course, dans laquelle il a de nouveau battu son record personnel avec 13,22 secondes. “Nous sommes venus chercher la marque, sans trop faire attention à où nous pouvions être avec elle, mais bon, nous y sommes parvenus, nous avons pris ce que nous portions sur nos jambes et cela m’a emmené là où cela m’a emmené. Plus qu’heureux et éternellement reconnaissant”, a-t-il déclaré.

Le Navarrais a terminé ses brillants débuts olympiques avec son nouveau record personnel, une sixième place à seulement 12 centièmes de la médaille de bronze.