Asier Martínez, le géant silencieux

Si vous avez déjà vu un 110 haies de classe mondiale dans un stade, vous connaissez le tumulte de la course du plan au cadre. De puissants athlètes au galop enfoncent des clous dans le tartan et frappent des haies avec une puissance inhabituelle. Bruit de vitesse. Asier Martínez Echarte (Zizur Mayor, Pampelune, 22/04/2000) est l’antithèse. C’est la voiture électrique d’un grand prix F-1. Un pur talent pour glisser sur les clôtures sans même les toucher. Silence. Les sorties sont votre point d’amélioration, mais une fois que vous obtenez votre Le corps mesure 190 centimètres et près de 80 kilos, c’est un train à grande vitesse qui prend une vitesse supersonique et progresse de façon étonnante en survolant les obstacles. Marteau de montre suisse. Performance scénique proche d’une chorégraphie parfaite que je pourrais répéter indéfiniment les yeux fermés.

Asier est un géant sur le court, mais aussi à l’extérieur. Tout aussi calme. Comme sa progression qui a grandi à une vitesse effrénée dans ce sport. Sans quitter son peuple et suivant les conseils de François Beoringyan, ancien athlète africain né au Tchad, qu’il a rencontré à l’école Pamplona Atlético et entraîne le phénomène navarrais au sein de la SwanTeam, alors qu’il ne vit pas d’athlétisme. “Mon objectif à Tokyo est d’être satisfait de ma performance”, a déclaré Asier à AS après avoir terminé deuxième au Getafe Nacional derrière sa grande idole, Orlando Ortega.

Permettez-moi une anecdote personnelle. Dans un avion Katowice-Madrid, j’ai demandé un autographe pour mon fils, un fan de haies. Asier a non seulement accepté, mais a également enregistré une vidéo personnalisée s’adressant à lui par son nom. Quelques heures plus tard, un garçon de 7 ans avait un souvenir indélébile pour toujours quand il a vu sur un écran comme son idole lui a parlé directement et l’a remercié de le soutenir. C’est aussi Asier. Un gars normal qui étudie les sciences politiques à l’Université de Bilbao, poli, amical et accessible. Et un géant du sport qui à 21 ans a déjà 13,22 ans et a un diplôme olympique après avoir terminé sixième à Tokyo.