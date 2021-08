Asier Martínez remporte la série du 110 m haies à ses débuts olympiques

08/03/2021

Le à 15:19 CEST

L’Espagnol Asier Martinez, vice-champion d’Espagne au 110 mètres haies, a fait ses grands débuts olympiques à l’âge de 21 ans au remporter la deuxième série de 110 avec une note de 13,32, le deuxième meilleur de sa vie, ce qui le place en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Navarrais a exercé, à ses débuts olympiques, le seule représentation espagnole au 110 mètres haies après un arrêt maladie suite à une blessure Orlando ortega, actuel finaliste olympique, qui se endommagé un ischio-jambier pendant l’entraînement, déjà à Tokyo. Asier était très proche, au centième, Orlando en finale des championnats d’Espagne à Getafe et sa note de 13,31 l’a placé dans des conditions théoriques pour se battre pour une place en demi-finale. Concernant Ortega, Asier assure que son absence est dommage : “La vérité est qu’il est dommage que nous ne puissions pas profiter d’Orlando Ortega dans ce championnatJe pense qu’il est l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, non seulement dans cette épreuve, mais en général. Je crois que il a beaucoup à prouver dans les prochaines dates et je lui souhaite bonne chance“.

Dans sa série, la deuxième, il a commencé avec la quatrième marque et a classé les quatre premiers, avec quatre autres au repêchage. Le Navarrais fut le quatrième à abandonner les tacos (146 millièmes), mais progressait jusqu’à ce qu’à 80 mètres d’altitude, il soit déjà en tête. Il a battu l’Américain Daniel Roberts de 9 centièmes et pour 22 au Jamaïcain Damion Thomas, troisième.

“Il est l’élite mondiale et à son apogée, ce sera donc difficile. Quoi qu’il en soit, nous sommes arrivés avec de très bonnes sensations et nous allons essayer de profiter du test lui-même. Non seulement sur notre carrière, mais aussi sur la compétition que font nos coéquipiers”, a déclaré l’athlète espagnol.

Concernant le concours qu’il vient de réaliser, il a souligné qu’il avait été quelque chose de surprenant même pour lui-même : “C’était quelque chose à quoi je ne m’attendais pas, j’avais l’air très bien au début et cette arrivée qui est un peu ma caractéristique principale en tant que coureur de haies car nous en avons profité et sommes entrés les premiers. “” Le chrono dit que je vais bien que je peux obtenir autre chose. Je me vois faire une marque. Les conditions étaient très bonnes, je me suis vu dans une course très compétitive et J’ai vraiment aimé, j’ai vraiment apprécié “Asier continua.

Concernant la finale, l’athlète espagnol s’est voulu un peu prudent : “Eh bien, je préfère y aller petit à petit, j’ai toujours été assez prudent avec ces choses et demain demi-finales et ce que nous pouvons donner“. De son côté, l’entraîneur d’Asier, François Béoringyan Il a reconnu avoir été très surpris par la marque espagnole : “Je pensais que j’allais faire 13,40 secondes, donc encore une fois j’ai été surpris. Je pense que maintenant nous pouvons parler d’un minimum olympique. »

“La clé va être lui-même. De plus, il doit être au meilleur niveau, à la fois physique et technique, des aspects plus que remplis. Cette année, il a donné toutes les raisons de dire au monde qu’il devrait être aux Jeux. Il a couru plusieurs fois à 13h30, soit sous la pluie, soit contre le vent. S’il est fidèle à lui-même et à ce qu’il sait faire, je suis sûr qu’il jouera un grand rôle”, a ajouté l’entraîneur.

Dans la même course Le Chypriote Milan Trajkovic a participé, partenaire d’entraînement d’Orlando Ortega dans le groupe d’Antonis Giannoulakis, qui obtenu la quatrième et dernière place du classement automatique dans la première série avec 13,59. Le les demi-finales se joueront ce mercredi à 11h00 du matin, à 4h00, heure espagnole.