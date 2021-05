Asirvad Microfin, filiale de Manappuram Finance, lève 15 millions de dollars en BCE auprès de WBC

Manappuram Finance a repris la société basée à Chennai en février 2015 et détient actuellement une participation de 94,78%.

Asirvad Microfinance, une filiale de Manappuram Finance, a annoncé la clôture d’un prêt commercial de 15 millions de dollars (111,15 crore Rs) sur sept ans de la société américaine WorldBusiness Capital (WBC).

Le prêt accordé conformément aux normes de la BCE en Inde permettra à Asirvad d’étendre ses activités de fourniture de petits prêts aux femmes propriétaires d’entreprises à faible revenu dans les zones rurales pour démarrer et développer leurs entreprises, ont indiqué des sources.

Le prêt WBC sera la troisième facilité à long terme d’Asirvad libellée en devises par une institution financière internationale. Le prêt de WBC est soutenu par la United States International Development Finance Corporation (DFC), l’institution financière en développement du gouvernement américain.

Raja Vaidyanathan, directeur général d’Asirvad Microfinance, a déclaré: «Cette transaction avec une institution internationale qui arrive à ce moment difficile donne certainement un coup de pouce au secteur de la microfinance et réitère la résilience qu’Asirvad a toujours montrée et la vitesse à laquelle elle rebondit.»

Manappuram Finance a repris la société basée à Chennai en février 2015 et détient actuellement une participation de 94,78%.

Au cours de l’exercice 2021, le ralentissement induit par la pandémie a eu un impact sur la croissance et il y a eu une érosion marginale des actifs sous gestion (AUM) à Rs 5 357 crore au troisième trimestre de l’exercice 2021.

La société a déclaré un bénéfice net de Rs 17,7 crore au T3FY21, contre un bénéfice net de Rs 71,21 crore l’année précédente.

Asirvad compte plus de 1 047 succursales dans 24 États.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.