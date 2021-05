Asirvad Microfinance prévoit de s’associer à un partenaire; peut devenir public en temps voulu

Manappuram Finance a repris la société basée à Chennai en février 2015 et détient actuellement une participation de 94,78%.

Asirvad Microfinance envisage des options pour faire appel à un partenaire financier et entrer en bourse en temps voulu, a déclaré un haut responsable de la société. Cependant, il n’est pas pressé compte tenu de l’environnement actuel et est actuellement suffisamment capitalisé pour faire face à sa croissance, a déclaré à FE le VP Nandakumar, président d’Asirvad Microfinance.

«Manappuram Finance est aujourd’hui très bien capitalisée et nous n’avons pas besoin de capital de croissance. Mais, notre politique d’allocation de capital formulée par le conseil d’administration stipule que l’allocation de capital supplémentaire pour les prêts non garantis ne doit pas dépasser 10% de l’allocation totale. Cette décision a été prise dans une perspective de gestion des risques. C’est dans ce contexte que nous avons envisagé de lever de nouveaux capitaux propres dans Asirvad en faisant appel à un partenaire financier ou stratégique et en entrant en bourse en temps voulu », a déclaré Nandakumar.

«Le fait est que l’activité de microfinance a un potentiel de croissance très élevé et donc un plus grand appétit pour le capital de croissance. L’AUM d’Asirvad s’est multiplié depuis notre acquisition en 2015 », a-t-il ajouté. L’adéquation actuelle du capital de la société de microfinance est supérieure à 25% et sa valeur nette dépasse Rs 1 000 crore.

Les actifs sous gestion (AUM) ont augmenté de 17 fois en cinq ans pour atteindre Rs 5 500 crore à la fin de FY20. En février 2015, lorsque Manappuram avait acquis la société, l’AUM était d’environ Rs 300 crore.

Au cours de l’exercice 21, le ralentissement induit par la pandémie a eu un impact sur la croissance et il y a eu une érosion marginale de l’AUM à Rs 5 357 crore au T3FY21.

«L’efficacité de notre collecte s’est considérablement améliorée au cours des derniers mois, dépassant 100% de la facturation, car les cotisations passées sont également perçues. Il avait atteint 99% en décembre 2020. Cependant, l’Inde étant maintenant au milieu d’une deuxième vague difficile de la pandémie, nous devrons peut-être attendre avant de pouvoir évaluer précisément où nous en sommes », a déclaré Nandakumar.

En ce qui concerne l’expansion, a-t-il déclaré, conformément à la politique de gestion des risques, la société a plafonné la concentration du portefeuille au niveau de l’État à moins de 10% et à 1% pour l’exposition au niveau du district. «Actuellement, Asirvad compte plus de 1 047 succursales dans 24 États. Nous sommes désormais présents dans la plupart des sites à potentiel commercial. Nous continuons à ajouter des emplacements au fur et à mesure des besoins. Notre objectif est de parvenir à une croissance rentable, diversifiée et durable », a déclaré Nandakumar.

La société a déclaré un bénéfice net de Rs 17,7 crore pour le troisième trimestre de FY21 contre un bénéfice net de Rs 71,21 crore l’année précédente.

