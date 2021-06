Asirvad Microfinance sécurise un prêt de Rs 262 crore dans le cadre d’un accord avec PSB

in

En mai 2021, la société a levé un prêt de 15 millions de dollars auprès de WorldBusiness Capital, basé à Hartford, Connecticut.

Asirvad Microfinance, une filiale de Manappuram Finance, a déclaré mercredi avoir titrisé des prêts de microfinance d’une valeur de Rs 262 crore dans le cadre d’un accord avec une banque du secteur public.

Raja Vaidyanathan, directeur général d’Asirvad Microfinance, a déclaré : « Cet accord, qui fait suite à une transaction de la BCE avec l’entreprise américaine WorldBusiness Capital, réaffirme la confiance que les principales institutions de crédit ont dans le secteur indien de la microfinance et ses perspectives de croissance.

Le produit du prêt utilisé permettra à Asirvad d’étendre son activité en fournissant de petits prêts aux femmes chefs d’entreprise à faible revenu dans les zones rurales pour démarrer et développer leurs activités, a-t-il ajouté.

