ASK augmente de 180% avant le largage ⋆ Crypto nouveaux médias

La pièce d’autorisation est en hausse de 183% aujourd’hui, avec un largage prévu pour trois jours créant l’excitation

Permission Coin (ASK) vole en milieu de semaine, avec un gain quotidien de 183% avant le prochain largage de samedi. Le projet, qui vise à aider les utilisateurs à protéger leurs données personnelles de la surveillance tout en monétisant les pièces qu’ils choisissent de partager, est l’une des pièces les plus performantes aujourd’hui et cherche à revenir vers des sommets atteints plus tôt cette année.

Lisez la suite pour en savoir plus sur Permission Coin et consultez notre liste des meilleurs endroits pour acheter ASK dès maintenant.

Comment et où acheter des Permission Coin au Royaume-Uni et ailleurs

Inscrivez-vous auprès d’un courtier réglementé ou d’un échange cryptographique pour acheter des pièces d’autorisation en toute sécurité. Nous avons répertorié les deux meilleurs courtiers du marché pour vous aider à démarrer : créez un compte aujourd’hui et ajoutez des fonds pour commencer à trader. Tenez-vous-en aux plates-formes réglementées et autorisées telles que celles que nous recommandons afin d’éviter les problèmes : les plates-formes sans licence échouent presque toujours à protéger les investisseurs lorsque de mauvais acteurs frappent.

Qu’est-ce que la pièce d’autorisation ?

Permission Coin est un projet de crypto-monnaie basé sur la confidentialité qui vise à aider les internautes à protéger leurs données personnelles des regards indiscrets des grandes entreprises technologiques, tout en aidant les annonceurs à atteindre un public plus engagé et à tirer le meilleur parti de leurs dépenses marketing.

Les utilisateurs peuvent choisir de partager leurs données sur la plate-forme Permission.io, où ils peuvent ensuite s’engager volontairement avec des publicités pour gagner des pièces ASK. Permission.io propose également une extension de navigateur qui permet de créer une expérience utilisateur transparente.

Dois-je acheter ASK aujourd’hui ?

Permission Coin est actuellement au prix de 0,004569 $. Il s’agit d’un coût unitaire très bas pour un projet avec un potentiel de marché et des cas d’utilisation aussi évidents. Avec un largage à venir samedi, de nouveaux utilisateurs pourraient potentiellement être attirés dans l’écosystème Permission.io, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix en raison d’une demande accrue.

Les day-traders pourraient également se tourner vers ASK aujourd’hui, la plupart du marché de la cryptographie ayant enregistré des pertes au cours des dernières 24 heures. Les performances exceptionnelles de Permission Coin en font un candidat hors pair pour les métiers du cuir chevelu.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.