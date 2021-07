ASK Property Investment Advisors cherche à lever 2 500 crores de roupies pour un nouveau fonds immobilier

Notre fonds tirera parti de la pénurie de capitaux et de la demande croissante pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque », a-t-il déclaré.

ASK Property Investment Advisors (ASK PIA), la branche de capital-investissement immobilier du groupe ASK, prévoit de lever 1 000 crores de roupies et 1 500 crores de roupies supplémentaires grâce à l’option chaussures vertes pour un nouveau fonds axé sur l’immobilier appelé ‘ASK Real Estate Fonds d’opportunités spéciales – IV’.

Le fonds est conforme à l’accent mis par ASK sur les projets d’utilisation des terres résidentielles et mixtes abordables et intermédiaires dans les six principales villes d’Inde : MMR, Delhi-NCR, Bengaluru, Chennai, Pune et Hyderabad. ASK PIA cherche à lever des fonds auprès d’un mélange d’investisseurs étrangers et nationaux.

Commentant la levée de fonds, Amit Bhagat, PDG et directeur général d’ASK PIA, a déclaré que le fonds fournira un financement précoce, intermédiaire et du dernier kilomètre pour des projets entièrement approuvés par des développeurs centrés sur le client avec un historique de livraison établi. “Nous avons l’intention d’annoncer la clôture initiale du fonds à Rs 750 crore d’ici septembre”, a-t-il déclaré.

ASK dispose actuellement d’un pipeline de plus de Rs 500 crore d’investissements pré-identifiés pour le déploiement. Le fonds a déployé plus de 400 crores de roupies au cours du trimestre clos en mars 2021. Selon Sunil Rohokale, directeur général et PDG du groupe ASK, le secteur a connu une reprise verte depuis juillet 2020 et la demande devrait augmenter régulièrement. sur le dos des taux de prêt immobilier historiquement bas couplés à des incitations en matière de droits de timbre dans des États comme le Maharashtra et des remises offertes par plusieurs développeurs.

« La demande s’est principalement orientée vers les stocks achevés et en voie d’achèvement. Les ventes ont été stimulées par les accédants à la propriété et les utilisateurs finaux cherchant à passer à des maisons plus grandes pour permettre le «travail à domicile». Notre fonds tirera parti de la pénurie de capitaux et de la demande croissante pour générer des rendements supérieurs ajustés au risque », a-t-il déclaré.

