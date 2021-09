Askew terminera la saison IndyCar dans la troisième voiture RLL · .

in

Oliver Askew sera de retour pour disputer les trois dernières manches de la saison IndyCar avec Rahal Letterman Lanigan.

Le joueur de 24 ans est déjà apparu deux fois dans la série cette année avec deux équipes différentes – Carpenter et McLaren SP – en remplacement de Rinus VeeKay et Felix Rosenqvist, respectivement.

Il reprendra la voiture qui était auparavant engagée pour Santino Ferrucci et Christian Lundgaard. Askew participera à la finale triple des courses de la semaine prochaine, qui commencera à Portland et se poursuivra jusqu’à Laguna Seca et Long Beach.

« C’est une opportunité fantastique de courir les trois dernières courses de la saison avec une équipe aussi compétente que Rahal Letterman Lanigan Racing », a déclaré Askew, qui rejoindra les pilotes réguliers de l’équipe Takuma Sato et Graham Rahal.

“Nous avons eu un test très productif ensemble il y a quelques semaines à Barber et je suis ravi de conduire à nouveau la voiture de l’équipe, cette fois aux couleurs Hy-Vee dans l’un des environnements de course les plus compétitifs que le monde ait jamais vu.”

Askew a disputé une grande partie de la saison 2020 avec McLaren SP mais s’est retiré du trajet à la fin de l’année à la suite d’un grave accident dans l’Indianapolis 500. Il a également couru dans des voitures de sport cette année et a remporté la catégorie LMP3 aux 24 heures de Daytona pour Riley. Sport automobile avec ses coéquipiers Gar Robinson, Spencer Pigot et Scott Andrews.

