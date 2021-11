Asking Alexandria remporte la première radio américaine avec « Alone Again »

Groupe de rock britannique acclamé DEMANDER A ALEXANDRIE célèbre son tout premier numéro 1 à la radio rock active américaine avec un single à succès « Seul encore », extrait de son nouveau septième album studio « Voir ce qu’il y a à l’intérieur ». La chanson apparaît officiellement en haut de Médiabase‘s chart pour le format, daté du 6 novembre 2021. L’album est la première sortie officielle du groupe depuis l’annonce de leur nouveau contrat mondial avec Meilleure musique de bruit plus tôt cette année, quand ils ont été signés par le président du label Dan Waite du bureau de Londres de la société. La chanson est sortie en août et a été acclamée par la critique Forbes, NME, Fil audio et plus encore, et c’est immédiatement devenu l’ascension la plus rapide du groupe dans le top 10 à la radio américaine au cours de leur carrière. Il a également eu le plus grand premier jour et semaine de streaming de l’histoire du groupe et était une première offre appropriée du nouvel album, qui est un projet de passion d’un groupe qui est vraiment tombé amoureux de la musique et d’être des camarades de groupe tout en écrivant et enregistrement à Nashville plus tôt cette année. « Seul encore » non seulement a commencé un nouveau chapitre pour le groupe musicalement, il s’est également traduit par un succès mondial où le streaming international a atteint aujourd’hui 66% de leur auditeur, selon Spotify. « Voir ce qu’il y a à l’intérieur » fait un top 10 Spotify débuts aux États-Unis et au Royaume-Uni lors de sa sortie.

Le guitariste principal du groupe Ben Bruce a déclaré: « Nous sommes si excités et si fiers d’avoir réalisé notre tout premier single n ° 1 à la radio rock active. Nous avons travaillé si dur pour enfin arriver ici et avoir la chanson rock numéro un en Amérique est vraiment un moment important occasion pour nous ! Merci à la radio rock et à tous les autres pour la manivelle ‘Seul encore’ avec nous, et merci à notre équipe de Meilleur bruit pour nous avoir aidés à atteindre cet objectif. »

Le gérant du groupe Diony Sépulvéda, vétéran des talents, a ajouté : « DEMANDER A ALEXANDRIE signé à Meilleur bruit travailler avec Allen Kovac et son équipe sur les marchés internationaux et d’atteindre de nouveaux sommets à la fois en radio et en streaming. Un grand merci à Allen, Jackie Kajzer [SVP/head of radio promotions], et le reste du Meilleur bruit équipe pour le premier numéro 1 du groupe à la radio rock active. »

Parallèlement à la sortie de l’album le mois dernier, le groupe a créé le clip officiel du deuxième single « Je n’apprendrai jamais ». Comme ils ont enregistré cet album ensemble pendant la quarantaine, le visuel, réalisé par Feu de Wombat, présente le groupe interprétant la chanson dans un cadre intime entrecoupé d’images polaroïd de la session. La chanson aura un impact sur la radio américaine en janvier en tant que deuxième single officiel de l’album.

Le groupe vient de terminer sa tournée avec UN JOUR POUR SE SOUVENIR, qui s’est terminé le samedi 6 novembre dernier à St. Augustine, en Floride, après plus de 25 escales en Amérique du Nord depuis septembre. Plus tôt ce mois-ci, ils ont annoncé que les partenaires du label TOUTES LES BONNES CHOSES et groupe de rock POP MAL les rejoindra lors de leur tournée européenne en tête d’affiche au printemps 2022, avec des dates de tournée fixées du 30 mars au 15 avril.



