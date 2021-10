Asking Alexandria sort un clip pour “Never Gonna Learn”

Groupe de rock britannique acclamé DEMANDER A ALEXANDRIE a sorti le clip officiel de la chanson “Je n’apprendrai jamais”. Le morceau est tiré du dernier album studio du groupe, “Voir ce qu’il y a à l’intérieur”, qui arrive aujourd’hui (vendredi 1er octobre) via Meilleure musique de bruit.

Demandé ce qui a inspiré le sifflement sur “Je n’apprendrai jamais”, DEMANDER A ALEXANDRIE guitariste Ben Bruce a déclaré à Billboard: “En raison de COVID-19, il y avait beaucoup d’idées d’écriture initiales qui faisaient des étincelles entre moi et le producteur un peu comme ça en Zoom et FaceTime appels. Nous avons fait la plupart de la musique [for the song] dans une session, et nous nous sommes dit : ‘D’accord, je suis fatigué. Je vais aller au lit. Nous nous réunirons demain. Je me suis couché et je l’ai écouté encore et encore. J’étais juste comme, ‘Mec, tout ce que je veux faire, c’est siffler pour ça. Je veux juste siffler dessus. J’ai fait une note mentale pour voir ce Mat [Good], notre producteur, pense demain. Le lendemain arrive et j’entre pour une session d’écriture virtuelle. Et je me dis : ‘Comment ça va, mec ? Es-tu prêt?’ Il m’a dit : “Je suis en fait au studio depuis deux heures déjà.” J’ai dit : ‘Oh, désolé, suis-je en retard ?’ Et il m’a dit : ‘Non, non, non, j’avais juste une idée que je devais sortir. Maintenant, tu dois m’écouter. Je sais que c’est bizarre, mais écoute-le. Et il était entré tôt en studio et avait sifflé la chanson. Nous n’en avions pas parlé. C’est donc l’une de ces choses où il fallait que ce soit là. La chanson l’a demandé. C’est comme [GUNS N’ ROSES‘] ‘Patience’. Si ‘Patience‘ n’avais pas ce sifflet, ce ne serait pas ‘Patience’. Je l’aime bien. C’est un peu ringard, et c’est un peu bizarre.”

Au cours des premiers mois de 2021, les cinq membres de DEMANDER A ALEXANDRIE se sont retrouvés accroupis dans une maison à Franklin, Tennessee pour écrire et enregistrer leur nouvel album. C’était la première fois depuis plus d’une décennie que tous étaient ensemble dans le même studio. Armés d’un nouveau sens du dévouement envers eux-mêmes et envers leurs fans, ils sont revenus à leurs racines et se sont inspirés de certaines de leurs premières influences et héros musicaux. Avec le temps de réfléchir à leur parcours jusqu’à présent, ils ont commencé à préparer leurs prochaines étapes en tant que groupe.

Bruce précédemment déclaré à propos de “Voir ce qu’il y a à l’intérieur”: “Cet album est le résultat de notre reconnexion et de notre retour amoureux de la raison pour laquelle nous avons commencé ce groupe. Pas de fioritures ni de trucs bon marché, juste nous cinq à jouer de nos instruments aussi fort et aussi fort que possible ! À à un moment donné de notre vie, nous nous sentons tous perdus et confus quant à qui nous sommes et qui nous voulons être, et je pense que cette chanson nous unira vraiment tous dans ce sens. chanson avec vous tous, mais notre nouvel album. Nous sommes revenus à nos racines en tant que musiciens et voulions vraiment raviver cette passion et cet amour pour le rock et le métal. METALLIQUE, LED ZEPPELIN, REINE, NIRVANA, JARDIN DU SON, AÉROSMITH, AC DC….tous les grands dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions enfants ont grandement influencé ce nouvel album et nous ne pourrions pas être plus excités !”



