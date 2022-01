La startup AskNicely, basée à Portland, dans l’Oregon, a levé 32 millions de dollars lors d’un tour de table de série B dirigé par Five Elms Capital, basé à Kansas City, dans le Missouri. L’entreprise aide des clients tels que First Commonwealth, DebitSuccess et d’autres à mesurer les commentaires des clients et à aider les employés de première ligne à s’améliorer. Fondée en 2015, la startup a déménagé son siège social de Nouvelle-Zélande à Portland en 2019.

