Aslan Karatsev devient champion du tournoi ATP 250 Moscou

24/10/2021

Le à 18:45 CEST

Aslan karatsev, Russe, numéro 22 de l’ATP et tête de série numéro 2, remportée en finale du tournoi ATP 250 de Moscou dans une heure et vingt minutes pour 6-2 et 6-4 au joueur croate Marin cilic, numéro 41 de l’ATP et tête de série numéro 6. Après ce résultat, le Russe devient le nouveau champion du tournoi ATP 250 de Moscou.

Le joueur de tennis croate n’a pas réussi à casser le service, tandis que Karatsev l’a fait 3 fois. De plus, le Russe a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 82% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 55% et une double faute, réussissant à remporter les 63% de points de services.

Ce championnat se déroule en Moscou entre le 16 et le 25 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 39 joueurs sont présentés et la phase finale est composée d’un total de 28 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et les invités.