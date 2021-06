Aslan Karatsev, éliminé après sa défaite en 30e de finale

06/03/2021

Le à 16:16 CEST

Philipp Kohlschreiber, l’Allemand, numéro 132 de l’ATP, a donné la surprise en s’imposant lors de la 30e de finale de Roland-Garros par 6-3, 7 (7) -6 (4), 4-6 et 6-1 en trois heures et quatre minutes pour Aslan karatsev, joueur de tennis russe, numéro 26 à l’ATP et tête de série numéro 24. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

Les statistiques du match indiquent que le joueur allemand a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 64% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service. Quant au joueur russe, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion et ses données d’efficacité sont de 58%, 2 doubles fautes et 73% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, Kohlschreiber sera mesuré contre l’Argentin Diego Schwartzman, numéro 10 et tête de série numéro 10, demain vendredi à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.