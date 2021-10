Asleigh Barty ne jouera pas la finale de la WTA

23/10/2021 à 16h00 CEST

L’Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, a mis un terme à la saison et ne disputera pas les finales WTA, à Guadalajara (Mexique), où elle était censée défendre son titre.

Ce retrait favorise les espagnols Garbiñe Muguruza, qui a un rival de moins dans la lutte pour rejoindre Guadalajara, une destination encore très compliquée pour l’Espagnole Paula Badosa.

Barty a déclaré qu’elle n’était « pas disposée à compromettre » sa préparation pour l’Open d’Australie en janvier, mettant ainsi fin à sa saison et ne jouera plus en 2021 en raison de restrictions de quarantaine dans son Australie natale. La n°1 mondiale a déjà passé deux semaines en quarantaine après son retour de l’US Open en septembre chez elle à Brisbane, et a déjà déclaré qu’elle n’était « pas disposée à compromettre » sa « préparation pour janvier » lorsque l’US Open aura lieu. joué Australie.

« Je voulais que tout le monde sache que je ne participerai plus à aucun tournoi en 2021, y compris les finales WTA au Mexique », a-t-elle déclaré. Barty c’est une déclaration. « C’était une décision difficile, mais je dois donner la priorité à mon corps et à ma récupération et me concentrer sur la pré-saison la plus forte possible pour l’été australien », a-t-il ajouté. « Avec les exigences de voyage et de quarantaine, je ne suis pas disposée à compromettre ma préparation », a-t-elle conclu. Ashleigh Barty.