Asllani mène la passe du Real Madrid en quart de finale

09/12/2021 à 00h25 CET

Le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine après avoir battu l’Islandais Breidablik 3-0 et perdu Kharkiv contre le Paris Saint-Germain (0-6).

La neige a été le témoin et le protagoniste du duel dès le début, dessinant une couverture blanche inconfortable sur le green qui a causé des problèmes aux footballeurs. Dans ce scénario, la différence technique était rancunière, malgré laquelle l’équipe espagnole a réussi à dominer.

Cela l’a aidé à prendre de l’avance sur le tableau d’affichage lorsqu’un tir défectueux de Robles après un corner a atterri sur les pieds d’Asllani, qui a terminé en force. La tranquillité de la première étape franchie a été suivie d’autres occasions, des tentatives d’Abelleira, d’Athenea ou d’Esther González qui pourraient aider à augmenter le loyer.

Ils ne l’ont pas eu avant la pause mais si Asllani, qui il a transformé son deuxième but de l’après-midi en ajustant un penalty clair au poteau Ce que Halldorsdottir lui avait fait. De cette façon, le travail était en bonne voie et il ne manquait plus qu’à mettre la cerise sur le gâteau.

Compte tenu des circonstances, et de la proximité d’une confrontation importante comme le « Clásico » contre Barcelone qui a nécessité une gestion des forces, la seconde mi-temps n’était guère moins qu’une formalité pour les hommes d’Alberto Toril.

En fait, parfois même le Breidablik en est venu à nourrir l’espoir de combler l’écart. Il n’a pas réussi et à la fin ils ont fini par concéder le troisième grâce à Zornoza, qui a résolu un chahut dans la région. Ce but et le retour de Marta Cardona après une longue blessure ont été le point culminant jusqu’au coup de sifflet final.

– Fiche technique:

0 – Breidablik: Ivarsdottir; A.Arnadottir, K. Arnadottir, Lillyardottir, Magnusdottir (McCarty, min.87); Antonsdottir (Georgsdottir, min.87), Tomasdottir, Ziemer (Friedriksdottir, min.89); Halldorsdottir (Sigurgeirsdottir, min.61), Soree (Kristjansdottir, min.46) et Albertsdottir.

3 – Le Real Madrid: Messe; Kenti Robles (Lucía Rodríguez, min.83), Gálvez, Peter, Corredera; Athenea (Oroz, min.70), Abelleira, Zornoza, Moller (Nahikari, min.56) ; Asllani (Cardona, min.70) et Esther González (Lorena Navarro, min.56).

Buts: 0-1, M.10 : Asllani. 0-2, M.39 : Asllani. 3-0, min.81 : Zornoza.

Arbitre: Désirée Grundbacher (SUI). Il a réprimandé Magnusdottir (min.78).

Incidents: match correspondant à la cinquième journée du groupe B de la Ligue des champions féminine disputé au stade Kópavogsvöllur.