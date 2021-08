Asobu Indie Showcase sera diffusé avant BitSummit la semaine prochaine

in

Nous avons récemment eu des flux intrigants qui ont promu un large éventail de jeux. Un autre événement qui a retenu notre attention avant sa première la semaine prochaine est l’Asobu Indie Showcase, le deuxième du genre qui sera diffusé la veille de BitSummit.

asobu est basé à Tokyo et son flux est axé sur les jeux indépendants japonais, ainsi que sur certains jeux indépendants qui arrivent sur le marché japonais. Une partie de son objectif est de présenter aux joueurs du monde entier la sortie indépendante du pays, de sorte qu’une version anglaise du flux sera diffusée parallèlement à une émission japonaise. Il comportera 20 jeux sélectionnés pour BitSummit et plus de 60 jeux au total.

Cela se passe le 1er septembre à 5h Pacifique / 8h Est / 13h Royaume-Uni / 14h CEST / 21h JST.

Vous pouvez voir ci-dessous quelques mots sur l’événement de la co-fondatrice et gestionnaire de communauté d’Asobu, Anne Ferrero :

Faire connaître votre jeu indépendant est toujours un défi, pour tous les développeurs, n’importe où et n’importe quand. Mais surtout pour les Indes japonaises, qui n’ont pas accès à autant d’opportunités même dans le meilleur des cas, et surtout maintenant avec la pandémie en cours, nous espérons que la vitrine asobu pourra vous aider. Veuillez le vérifier, le partager avec vos amis et aider à faire passer le mot !

Cela durera environ deux heures, et sur la base de la vitrine de l’année dernière, il pourrait inclure de nombreux jeux intrigants, y compris un nombre décent pour Switch.

Cette vitrine vous intéresse ?