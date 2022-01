ASOS est la dernière cible d’une attaque boursière d’un milliard de livres sterling

Près de 8 % des actions d’Asos – d’une valeur de 164 millions de livres sterling – sont désormais bloquées dans des positions courtes // Asos a été critiqué par les commerçants en bourse pariant que les cours des actions vont baisser // Près de 8 % des actions d’Asos – d’une valeur de 164 millions de livres sterling – est maintenant lié à des positions courtes

Le détaillant de mode en ligne Asos est le dernier géant de la technologie à se trouver la cible des commerçants en bourse, qui parient 1 milliard de livres sterling sur la chute des cours des actions.

Les vendeurs à découvert – qui utilisent des contrats financiers pour emprunter des actions et suivent une stratégie de « vendre haut, acheter bas » pour profiter lorsque le cours de l’action baisse – ont ciblé la marque de commerce électronique populaire dans un mouvement qui pourrait faire baisser le cours des actions.

Le nombre de positions courtes chez Asos a augmenté d’un tiers ces dernières semaines, ce qui signifie que près de 8 % de ses actions sont désormais prêtées (d’une valeur de 164 millions de livres sterling), contre 1 % en septembre. Depuis lors, le cours de l’action a chuté de 34 %.

Bien que les actions d’Asos se maintiennent actuellement, la dernière décision des vendeurs à découvert suggère que beaucoup pensent qu’elles vont encore baisser au cours des prochains jours.

Les critiques de la vente à découvert disent qu’elle peut être utilisée pour provoquer une baisse rapide du cours de l’action. Cependant, il est de plus en plus perçu comme une indication qu’il existe des problèmes fondamentaux avec la gestion ou qu’une entreprise est surévaluée.

Des sources ont déclaré dimanche au Mail que les commerçants pensaient qu’Asos serait confronté à des nouvelles difficiles au cours de la semaine à venir alors que ses résultats commerciaux de Noël seraient révélés, malgré les assurances de novembre qu’il pourrait doubler ses marges bénéficiaires à long terme.

Le favori de la mode n’a toujours pas de directeur général après le départ de Nick Beighton en octobre.

Asos est la dernière entreprise de commerce électronique à se trouver dans la ligne de mire des vendeurs à découvert, qui ont récemment ciblé un certain nombre d’entreprises technologiques de premier plan, notamment Ocado, Boohoo, AO World et Made.com.

La position courte d’Ocado est la plus importante en valeur, avec 703 millions de livres sterling, soit 6% de ses actions, liés aux acquisitions d’actions basées sur des prêts.

Le groupe Hut (THG) a déjà combattu les vendeurs à découvert, les fonds spéculatifs et autres commerçants créant des positions courtes record dans la société et faisant s’effondrer sa valeur.

Le directeur général Matt Molding a transmis des données clés à la Financial Conduct Authority (FCA) plus tôt cette semaine, alors qu’il espère prouver que les fonds spéculatifs et les courtiers en valeurs mobilières se sont entendus pour faire baisser le cours de l’action du détaillant en ligne.

