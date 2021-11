Asos ouvre un nouvel entrepôt de 90 millions de livres sterling à Lichfield pour soutenir sa croissance future

« Notre choix de Lichfield reflète les compétences et le talent qu’elle a à offrir et nous sommes impatients de faire partie de la communauté locale dans les années à venir. » : Mat Dunn. // Asos ouvre les portes de son nouvel entrepôt de 437 000 pieds carrés à Lichfield, Staffordshire // Le détaillant en ligne prévoit d’expédier plus de 30 millions d’unités au cours de la première année du site

Le détaillant de mode en ligne Asos a officiellement ouvert un nouveau centre de distribution ultramoderne de 437 000 pieds carrés à Lichfield, dans le Staffordshire.

Ouvert avec Michael Fabricant, député conservateur de Lichfield, et Doug Pullen, chef conservateur du conseil de district de Lichfield, l’installation de Fradley Park emploiera 2 000 personnes au cours des trois prochaines années et a jusqu’à présent recruté plus de 700 personnes.

Le centre de distribution de 90 millions de livres sterling servira des clients au Royaume-Uni, ainsi que dans plus de 150 pays dans le monde.

Asos prévoit d’expédier plus de 30 millions d’unités au cours de la première année du site, et jusqu’à 4,5 millions d’unités par semaine une fois que le site sera pleinement opérationnel.

Asos a déclaré que cela lui permettrait de répondre à la demande croissante des clients et de soutenir ses ambitions d’atteindre 7 milliards de livres sterling de revenus annuels au cours des trois à quatre prochaines années.

Le directeur de l’exploitation d’Asos, Mat Dunn, a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer l’ouverture de notre tout nouvel entrepôt à Lichfield, qui soutiendra nos ambitieux plans de croissance internationale et apportera un nombre important d’emplois dans la région.

« Notre choix de Lichfield reflète les compétences et le talent qu’elle a à offrir et nous sommes impatients de faire partie de la communauté locale dans les années à venir.

Michael Fabricant, député de Lichfield a ajouté : « Le district de Lichfield est idéal comme emplacement pour le nouvel entrepôt mondial d’ASOS car il se trouve au milieu du pays et est bien connecté à notre réseau routier. Mais Lichfield est bien plus que cela. Il dispose d’une main-d’œuvre hautement éduquée, motivée et qualifiée, de sorte que le district a attiré de nombreuses industries de haute technologie.

