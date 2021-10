Asos s’apprête à révéler un ralentissement des ventes et une augmentation des coûts au milieu de la crise du fret

Les ventes devraient augmenter de 20% à 3,9 milliards de livres sterling pour l’année jusqu’en août

Asos devrait révéler un ralentissement de la croissance des ventes et une augmentation des coûts la semaine prochaine alors que la crise mondiale du fret continue de miner ses marges bénéficiaires.

Les ventes du géant de la mode en ligne ont grimpé en flèche pendant la pandémie alors que les acheteurs affluaient vers la vente au détail en ligne et les vêtements de sport alors qu’ils étaient enfermés à la maison.

Cependant, la société a averti la ville en juillet que cette croissance avait commencé à ralentir.

Le commerce s’est affaibli au cours des dernières semaines des quatre mois se terminant en juin, les patrons accusant le mauvais temps et l’incertitude entourant les restrictions de Covid-19 d’avoir ralenti la demande.

Les analystes s’attendent à ce que les pénuries de fret, les mouvements de devises et les produits moins lucratifs axés sur le verrouillage aient limité les bénéfices de l’année entière.

Les ventes devraient augmenter de 20% à 3,9 milliards de livres sterling pour l’année jusqu’en août, tandis que les analystes anticipent une augmentation de 35% des bénéfices à 193 millions de livres sterling.

Russ Mold et Danni Hewson, chez AJ Bell, ont déclaré que l’assouplissement des restrictions de verrouillage au cours de l’été pourrait avoir encouragé une période de dépenses de consommation plus rentable pour Asos après quatre mois difficiles jusqu’en juin lorsque le pays était en lock-out.

Ils ont déclaré: « Les ventes de vêtements de cérémonie ont peut-être offert un certain soutien à la marge alors que les gens ont recommencé à sortir alors que les pubs, les clubs et les restaurants commençaient à ouvrir plus complètement. »

Sophie Lund-Yates, analyste actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que le marché « n’était pas impressionné » par les résultats d’Asos au troisième trimestre, mais qu’il était plus optimiste avant la mise à jour des échanges de l’année prochaine la semaine prochaine.

Elle a déclaré: «Nous soupçonnons, mais ne pouvons pas être certains, que les choses se seront améliorées sur certains marchés clés. Plus d’événements sociaux sur les calendriers signifient plus de tenues à acheter.

« La rentabilité a été freinée par une proportion plus élevée d’articles » de verrouillage « moins lucratifs, associés à des coûts de distribution plus élevés et à des taux de retour en hausse, pourraient signifier que les marges d’exploitation vont dans la mauvaise direction », a-t-elle conclu.

La société a déclaré en juillet que la rupture d’approvisionnement n’aurait pas d’impact sur ses clients.

Nick Beighton, directeur général d’Asos, a déclaré aux journalistes en juillet : « Nous n’avons modifié aucun de nos prix, bien au contraire, nous y avons beaucoup investi et continuerons de le faire. »

Les bénéfices du rival en ligne d’Asos, Boohoo, ont glissé en raison de la flambée des coûts d’expédition lorsqu’il a annoncé ses six premiers mois de négociation la semaine dernière, entraînant une chute de 15% des actions.

La déclaration de Boohoo a énervé les actionnaires d’Asos, faisant chuter son action de sept pour cent.

avec fils PA

