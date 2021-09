26/09/2021 à 21:41 CEST

Le devant Iago Aspas menace l’avenir de Robert Moreno à la tête de Grenade, qui arrive à Balaídos immergé dans la zone de relégation après ne pas avoir gagné au cours des six premières journées et avec son entraîneur interrogé par un large secteur des supporters nasrides.

Le meilleur buteur espagnol des sept dernières années à Primera a des comptes en suspens avec l’entraîneur catalan, qui “le distinguent & rdquor; de l’équipe nationale alors qu’il était dans un grand moment de forme.

Les deux ont coïncidé à Balaídos au cours de l’année universitaire 2017-18, lorsque l’actuel entraîneur de Grenade était assistant de Juan Carlos Unzué et Aspas la bannière d’une équipe qui venait de toucher la finale de la Ligue Europa à Old Trafford.

Mais avoir entraîné le buteur céleste n’était pas suffisant pour Châtain le réclamer pour l’équipe nationale. Il ne l’a fait qu’une fois, et puis Luis Enrique il était toujours officiellement l’entraîneur. Il a joué 56 minutes contre les îles Féroé, mais a été laissé sans participer au duel contre la Suède, le plus important de cette fenêtre de la FIFA.

Châtain plus tard assumé le poste d’entraîneur après la démission de Luis Enrique Martinez en raison de la grave maladie de sa fille, et elle ne l’a plus mentionné. Aspas, très blessé à cet instant, se tut. Mais n’oubliez pas. Et demain, il cherchera à se venger.

Près de Santi Mina formera le duo d’attaque du Celta, qui donnera une continuité au bloc qui a attaqué la Ciutat de Valencia.

Edouard Coudet, sélectionneur des Galiciens, il n’a qu’un doute : garder le Péruvien mur, fondu par l’accumulation des partis, ou retour onze à Denis Suarez, placer Beltran derrière. Et est-ce que Nolito, après s’être imposé contre Levante, revient sur le onze, dont tomberait l’Argentin Cervi.

Pendant ce temps, Grenade visite Vigo avec un double objectif, celui de remporter sa première victoire de la saison et d’améliorer la mauvaise image affichée dans la plupart des premiers matches de la saison.

L’équipe dirigée par Robert Moreno arrive au choc situé dans les places de relégation après avoir cumulé trois défaites et trois nuls lors des six premières journées.

Le match nul positif ajouté seulement lundi sur le terrain de Barcelone (1-1) a été éclipsé par la défaite de jeudi dernier contre la Real Sociedad (2-3), qui a conduit l’équipe andalouse à enchaîner trois défaites lors de leurs quatre engagements les plus récents.

Châtain Il a déjà commencé à être remis en question par les fans, bien qu’il conserve toujours une marge de confiance de la part de certains dirigeants qui voient à la fois le choc de Vigo et le prochain à domicile contre Séville comme de nouvelles options pour Grenade pour commencer à remporter des victoires.

L’entraîneur a le milieu de terrain camerounais pour le match contre le Celta Yan Eteki, qui est blessé, alors qu’il espère avoir l’ailier vénézuélien Darwin Machis.

Le vinotinto, qui n’a pas pu terminer le dernier duel contre la Real Sociedad en raison de problèmes musculaires, n’est probablement pas un titulaire, même si l’entraîneur a informé qu’il pouvait compter sur lui pour le match.

Ils reviendront sur le onze, en principe, des joueurs qui n’ont pas agi contre le Real mais qui ont débuté et étaient à un bon niveau au Camp Nou, cas du côté Joaquin Marin ‘Quini’ ou de la centrale péruvienne Luis Abram.