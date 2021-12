Aspas, Rakitic, Gayá et Fran Mérida, un match de pénalité

08/12/2021 à 12h00 CET

Iago Aspas (Celtique), Ivan Rakitic (Séville), José Luis Gaya (Valence) et Fran Mérida (Espanyol) ont été sanctionnés d’un match de suspension par le comité de compétition de la RFEF, qui a infligé deux chutes à Quique Sanchez Flores, expulsé lors du match contre l’Athletic.

Aspas, Rakitique et Gaya ils servent une sanction pour l’accumulation de réprimandes et Fran Mérida pour son expulsion à Vallecas, alors que Quique Sanchez Flores Il a vu le rouge après la fin du match et, après avoir rejeté les allégations présentées par Getafe, il a été suspendu pour deux matchs en application de l’article 120 du code disciplinaire avec une amende accessoire de 700 euros au club et 600 à l’entraîneur.

La compétition a également accepté de sanctionner la Real Sociedad d’une amende de 602 euros pour une légère altération de l’ordre, en application de l’article 110, lors du match contre le Real Madrid, après avoir rejeté les allégations du club de Gipuzkoan.

Quant au dix-neuvième tour de LaLiga SmartBank, ils ont été suspendus pour un match, en raison de l’accumulation d’avertissements, Javi Hernandez (Leganés), Xavi Torres (Lougo), Aitor sanz (Ténérife), Daniel Calvo (Oviede), José Gragera (Sportif) et Roque Mesa (Valladolid) ; pour double avertissement Mohammed Dauda (Carthagène) et par expulsion Genaro Rodriguez (Malaga).