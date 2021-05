Aspects clés revisitant la trajectoire de croissance des infrastructures

Les bureaux d’infrastructure tels que les rues, les lignes de chemin de fer, les rails de métro, etc. sont nécessaires pour éventuellement accroître la rentabilité et le bon fonctionnement d’autres secteurs d’activité en Inde.

Par Shashank Agarwal

L’infrastructure est un domaine important pour le progrès général de tout pays. En Inde, il est considéré comme le fondement de l’économie nationale. Il intègre des projets à plus grande échelle et développe son intensité au niveau mondial. Les bureaux d’infrastructure tels que les rues, les lignes de chemin de fer, les rails de métro, etc. sont nécessaires pour éventuellement accroître la rentabilité et le bon fonctionnement d’autres secteurs d’activité en Inde.

Selon les approximations d’un rapport récent – l’Inde aura besoin de Rs. 50 trillions (777,73 milliards de dollars) d’infrastructures d’ici 2022 pour le développement durable du pays. Il marque également une myriade d’opportunités pour les investisseurs étrangers d’investir dans le développement des infrastructures du pays. En outre, les estimations partagées par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) suggèrent que les IDE dans les activités de développement de la construction et des infrastructures se sont élevés à 17,22 milliards de dollars EU en septembre 2020.

Conformément au scénario de marché actuel, le gouvernement indien prévoit de dépenser 1,4 billion de dollars entre 2019 et 2023 pour les infrastructures avec un investissement de 750 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires d’ici 2030. Par ailleurs, le début de la pandémie a provoqué une situation inaccessible en devant les entreprises d’infrastructure pour se remettre d’un creux historique de l’année précédente. Cela nécessite un besoin urgent de trouver des stratégies très efficaces pour stimuler la croissance dans le secteur.

Un afflux massif de capitaux est capitalistique et nécessite la conclusion efficace des projets d’infrastructure. La stratégie la plus efficace pour stimuler la croissance dans le secteur est un déploiement efficace des ressources en capital par le gouvernement. Selon le récent budget, le gouvernement a annoncé l’allocation d’environ 1,07 INR Lakh Cr. au ministère des Chemins de fer et INR 25 933 Cr. au Département des télécommunications pour les dépenses en capital. Le déploiement correct des ressources allouées devrait augmenter le nombre d’appels d’offres annoncés et achevés. En conséquence, il y aura un grand nombre de projets et une demande plus élevée pour les entreprises d’infrastructure, accélérant les flux de trésorerie dans le pays.

Outre l’allocation des ressources, l’heure est à la nécessité d’introduire des politiques pan-indiennes dans le secteur de la normalisation. Les disparités interministérielles ont tendance à entraver de manière significative l’avancement des projets. Cela a été évident dans le secteur des télécommunications qui possède une tarification différenciée par les entreprises municipales, par exemple à Delhi. Cela devient un énorme préjudice pour l’industrie dans son ensemble, surtout à l’heure où les télécommunications ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Ainsi, le secteur a besoin d’une politique universelle pour une exécution plus fluide des projets et des appels d’offres.

L’approvisionnement en matières premières telles que l’acier est un autre défi majeur auquel sont confrontées les grandes entreprises d’infrastructure. Auparavant, les sociétés d’infrastructure devaient se procurer de l’acier auprès de producteurs primaires qui facturaient une prime, ce qui faisait grimper les coûts pour l’ensemble du secteur. Récemment, le ministère de l’acier a publié une clarification indiquant que la matière première peut être achetée auprès de n’importe quel producteur. Cependant, la mise en œuvre de ces lignes directrices nécessite une forte impulsion afin de stimuler la croissance de l’industrie en réduisant le coût des matières premières. De plus, les fluctuations des prix des matières premières tendent à retarder l’achèvement des projets d’infrastructure tout en ralentissant la croissance de l’ensemble du secteur. Fournir un allégement sur l’approvisionnement en matières premières peut entraîner une accélération de la livraison des projets, accélérant ainsi la croissance du secteur.

Au cours des trois dernières années, il y a eu un buzz autour de l’expansion des villes intelligentes en Inde. Accélérer le processus d’approbation des projets peut aider le gouvernement à remplir la mission des villes intelligentes et à atténuer les embouteillages infrastructurels dans les villes de niveau 1 et 2, où la majeure partie de la population est concentrée.

(L’auteur est MD chez Salasar Techno Engineering. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

