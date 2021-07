Aspects médicaux du tourisme spatial

On s’attend à ce que le type de tourisme spatial que Virgin Galactic et Blue Origin proposent dans un avenir proche rende l’espace accessible au grand public (riche). (Source : Station Voyager)

Par le Dr Ajey Lele,

Le 20 juillet 2021, Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, a entrepris un voyage dans l’espace avec trois autres personnes, dont une femme pilote de 82 ans, Wally Funk, qui est d’ailleurs devenue la personne la plus âgée à avoir volé dans l’espace jusqu’à présent. Tout ce vol a duré une dizaine de minutes. Le vol a atteint une altitude de 100 km au-dessus de la surface de la terre et les passagers ont ressenti une sensation d’apesanteur pendant quelques minutes. La durée de ce vol était à peine de dix minutes, cependant, cela soulève des questions sur ce que devrait être la condition physique des personnes pour entreprendre un voyage spatial.

L’espace de visite de l’homme n’est pas une nouveauté. Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier humain à voyager dans l’espace. Depuis lors, les agences spatiales travaillent sur divers aspects médicaux des voyages spatiaux. En particulier, la Station spatiale internationale (ISS) est connue pour accueillir des humains sans interruption depuis le 2 novembre 2000. À ce jour, plus de 240 astronautes ont séjourné à bord de l’ISS. De toute évidence, une bonne quantité d’informations sur l’impact sur la santé humaine dans l’espace est disponible. À l’heure actuelle, de bonnes recherches médicales ont été menées en ce qui concerne les problèmes de santé liés à l’espace extra-atmosphérique, en particulier pour permettre aux humains de résister à l’environnement spatial pendant de longues périodes, comme environ six mois.

Le processus de sélection des astronautes est très difficile. Il y a un examen médical approfondi des personnes qui souhaitent suivre une formation d’astronaute. Ici, l’accent est mis à la fois sur la santé physique et mentale. La plupart du temps, les aviateurs finissent par devenir des astronautes et, en tant que tels, ces personnes doivent rester en bonne forme physique et mentale pour accomplir leurs tâches dans l’aviation. Même pendant l’entraînement, outre d’autres facteurs, les facteurs de santé sont également pris en compte pour garantir que seuls les individus en bonne santé qui peuvent supporter l’entraînement rigoureux sont recommandés pour devenir astronautes.

Pendant leur séjour dans l’espace, les astronautes doivent s’assurer d’avoir une alimentation saine et suivre une routine d’exercice stricte. Ceci est essentiel car l’atmosphère de microgravité dans laquelle ils séjournent affaiblit leurs muscles et réduit la densité osseuse. Actuellement, en plus des astronautes séjournant à l’ISS, trois astronautes chinois séjournent dans la station spatiale en sous-développement de la Chine. Ces astronautes sont également connus pour utiliser des appareils tels que des stimulateurs électriques neuromusculaires pour stimuler les nerfs de leurs muscles. Cela aide à restaurer la fonction et à prévenir l’affaiblissement musculaire. À la station spatiale, divers équipements médicaux sont disponibles pour vérifier les paramètres de santé. Les astronautes reçoivent régulièrement des conseils médicaux des médecins sur terre.

Les problèmes de santé liés à l’espace sont différents de ce que nous vivons sur terre. Les astronautes doivent gérer les changements physiologiques causés par l’apesanteur. Physiquement, l’apesanteur est connue pour altérer le sens de l’équilibre. Il y a des problèmes concernant la perte de volume sanguin, ce qui fait que les astronautes se sentent étourdis lorsqu’ils se lèvent. L’exposition aux rayonnements est un autre problème qui exige des solutions à la fois médicales et non médicales. À ce jour, les astronautes sont connus pour avoir connu des problèmes de santé tels que des infections des voies respiratoires supérieures, des rhumes, des infections de la peau et des infections des voies urinaires. Les principaux défis rencontrés sont liés à certaines formes de blessures, car dans l’espace, la cicatrisation des plaies et l’arrêt du flux sanguin prennent du temps. Les astronautes sont tenus de maintenir une très bonne hygiène sur la station spatiale ; cela les aide à éviter toute infection inutile.

En ce qui concerne les voyages spatiaux commerciaux, il semble que des soins médicaux et des recherches médicales aussi détaillés ne soient pas nécessaires. Cela ne veut pas dire que la «santé» ne sera pas un facteur en ce qui concerne le tourisme spatial. Même pendant dix à quinze minutes de vol spatial : la microgravité, la forte accélération et l’exposition aux rayonnements laisseraient un certain impact sur le corps humain. Par conséquent, il pourrait y avoir différentes implications médicales en ce qui concerne le tourisme spatial. De plus, l’avenir du tourisme spatial ne se limitera pas aux seuls voyages spatiaux suborbitaux. Il y a des idées comme avoir des hôtels spatiaux, où les gens pourraient rester quelques jours. Plus important encore, la santé serait un problème extrêmement important lorsque les voyages commerciaux vers la Lune et Mars commenceraient.

On s’attend à ce que le type de tourisme spatial que Virgin Galactic et Blue Origin proposent dans un avenir proche rende l’espace accessible au grand public (riche). Il est maintenant temps de formuler des directives médicales même pour ce type de voyage. Les personnes autorisées à voyager doivent être en bonne santé et ne pas souffrir de complications cardiaques et liées à la tension artérielle. En outre, une avance médicale appropriée doit être prise en cas de personnes atteintes de maladie psychiatrique. Il est important de mettre en place des politiques pour d’éventuelles urgences médicales. Il est essentiel pour la direction de Virgin Galactic et Blue Origin de collecter et de partager les données médicales des touristes spatiaux avant, pendant et après leur voyage dans l’espace aux agences appropriées pour entreprendre des évaluations de santé, ce qui s’avérerait bénéfique pour l’ensemble de l’industrie du tourisme spatial.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail(dot)com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

