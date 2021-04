Aspesi fait ses débuts en Chine avec WeChat et Weibo – WWD

MILAN – Aspesi veut apporter son euphémisme chic à la Chine, numériquement.

La société s’est associée à la société numérique et technologique de Farfetch, Curiosity China, pour faire ses débuts sur WeChat et Weibo, tandis qu’un magasin officiel devrait s’incliner sur Tmall en septembre.

«C’est un vrai début en Chine, où nous n’avons aucune présence commerciale», a expliqué Simona Clemenza, PDG d’Aspesi. «Mais, comme certains partenaires de vente en gros en ligne ont eu des résultats très positifs en vendant nos collections, nous voulions aborder directement le marché, en nous concentrant sur le numérique.»

Comme l’a souligné le PDG, à travers WeChat et Weibo, Aspesi vise à renforcer la notoriété de sa marque, ouvrant la voie au lancement de la boutique en ligne sur Tmall. «Nous faisons nos débuts dans le numérique, mais lorsque le marché sera prêt, nous visons à ouvrir des points de vente physiques», a déclaré Clemenza, qui s’attend à ce que la Chine représente 20% de l’activité de la marque dans cinq ans.

Alors que l’Italie reste le plus grand marché de l’entreprise, l’Europe du Nord, l’Allemagne et la Suisse enregistrent de très bonnes performances en termes de ventes en ligne, qui ont augmenté de 30% en 2020 par rapport à l’année précédente. Afin de capitaliser sur cela, Aspesi, dont l’activité numérique représente 10% du chiffre d’affaires total, a décidé de réorganiser sa boutique en ligne, en intégrant sa gestion en interne. «Cela a été un effort incroyable pour l’entreprise, mais nous pensons qu’il est si important pour nous d’exploiter directement notre activité en ligne, qui a un grand potentiel de croissance», a déclaré Clemenza, qui a ajouté que le site de commerce électronique comportera des outils innovants. , y compris la possibilité de payer avec des Bitcoins, et sera au cœur du développement d’une stratégie omnicanale pour inclure les 15 boutiques physiques de la marque.

En mars 2020, Aspesi a lancé un ambitieux plan d’expansion du commerce de détail, qui comprenait l’ouverture d’un flagship de 2153 pieds carrés dans le luxueux quartier Aoyama de Tokyo, l’inauguration d’une concession au grand magasin Rinascente à Milan, où le label exploite également un phare au cœur du quartier commerçant de luxe du Triangle d’Or, ainsi que les débuts d’une boutique sur l’île de Capri et de l’espace à l’intérieur du grand magasin madrilène El Corte Inglés.

Le plan s’est poursuivi avec le déménagement le mois dernier du navire amiral de Madrid, qui a été déplacé dans l’avenue commerçante de luxe Calle Lagasca. « Nous enregistrons des résultats très positifs là-bas, même si le moment est très compliqué », a déclaré Clemenza. «Le fait que nous ayons déménagé dans le quartier commerçant le plus prestigieux de la ville et que nous soyons entourés des plus grandes marques de luxe semble être un choix gagnant pour la marque.»

Parallèlement, Aspesi étend sa présence commerciale en Italie avec l’ouverture d’un flagship à Vérone, et en France avec une boutique franchisée à Saint-Tropez.

Le canal de gros continue de contribuer à la part du lion de l’activité totale d’Aspesi, représentant 60% de son chiffre d’affaires. «Ce sera une année clé pour notre activité de vente en gros, car à partir de juin, nous présenterons à nos clients les premières collections conçues par le directeur de la création Lawrence Steele», a déclaré Clemenza.

En novembre, Steele, qui a travaillé comme consultant en design pour Aspesi pendant 13 ans, de 2004 à 2017, a été nommé directeur de la création, un nouveau rôle pour la marque. Le designer a rejoint Aspesi en provenance de Marni, où il a travaillé en tant que directeur créatif associé en soutien à Francesco Risso.

«Nous sommes ravis d’avoir Lawrence à bord. D’après ce que j’ai commencé à voir, je crois qu’il interprète au mieux l’élégance sobre et sans effort d’Aspesi », a déclaré Clemenza. «Je pense qu’il était enfin temps pour la marque de donner la parole à un directeur créatif qui peut donner une direction et la communiquer à plusieurs niveaux.»

Selon Clemenza, Steele, qui est américain, contribuera également à renforcer la visibilité internationale du label. Aspesi, par exemple, a récemment signé avec un distributeur haut de gamme pour étendre ses activités de vente en gros en Amérique du Nord.

Aspesi, qui est contrôlée par le fonds d’investissement Armonia Sgr, a clôturé l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros, en hausse de 10% sur la période de deux ans 2017 à 2019. Les chiffres de l’exercice 2020 ne sont pas encore disponibles, selon Clemenza.

