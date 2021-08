Asphalt 8 : Airborne vole dans Apple Arcade — téléchargez-le maintenant !

Comme nous l’avions promis plus tôt cette semaine, Asphalt 8 : Airborne est désormais disponible en téléchargement sur l’App Store via Apple Arcade. Les joueurs peuvent courir sur des iPhones, iPads, Apple TV et Mac sans payer un centime en dehors de leur abonnement Apple Arcade.

Tout au long d’Asphalt 8: Airborne, les joueurs piloteront plus de 240 véhicules différents de certains des plus grands noms du monde du sport automobile, notamment Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren et Bugatti. Et comme il s’agit d’un jeu Apple Arcade, il n’y a pas non plus de publicités ou d’achats intégrés pour vous empêcher de conduire.

Les joueurs peuvent maîtriser leurs compétences de conduite, rassembler la plus grande collection de véhicules et améliorer complètement leurs manèges. Le jeu propose plus de 240+ machines de vitesse officielles : Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford, Chevrolet. Les interactions entre les véhicules, les environnements et les pistes sont une expérience entièrement basée sur la physique, les joueurs ressentant le frisson de la course défiant la gravité sur plus de 50 pistes à grande vitesse. Les joueurs peuvent participer à des événements à durée limitée pour accumuler des récompenses incroyables et exclusives et essayer plus de 400 événements de carrière, 1 500 défis de maîtrise de voiture, 6 modes de jeu uniques et un flux infini de contenu solo.

Quiconque souhaite télécharger Asphalt 8: Airborne se rend dès maintenant sur l’App Store. Qu’est-ce que tu attends?

Il y a des tonnes de grands jeux à jouer dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade à 4,99 $ par mois. Il fait également partie de l’offre d’abonnement Apple One, une excellente affaire pour tous ceux qui utilisent également Apple Music, Apple TV + et d’autres services Apple.

