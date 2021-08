Asphalt 8 arrive sur Apple Arcade sans achats intégrés

Alors qu’Apple Arcade a été lancé principalement en tant que plate-forme pour des jeux nouveaux et exclusifs, Apple a décidé plus tôt cette année d’apporter des titres classiques à son service de jeux par abonnement. Plus tard cette semaine, le jeu de course populaire “Asphalt 8: Airborne” arrivera sur Apple Arcade, cette fois sans aucun achat intégré.

La franchise Asphalt est plus ancienne que l’iPhone App Store et est à l’origine un jeu Nintendo DS en 2004. 17 ans plus tard, Asphalt a gagné de nouvelles versions et a été étendue à plus de plates-formes, y compris iOS, Windows et même macOS. Asphalt 9, la dernière version disponible, est l’un des jeux les plus téléchargés de l’App Store.

Cependant, ce qui arrive à l’Apple Arcade cette fois, c’est Asphalt 8, qui est sorti en 2013. Tout comme les autres jeux Asphalt, celui-ci propose des courses d’arcade intenses avec plusieurs voitures et motos qui peuvent être personnalisées et améliorées. Le titre a même été présenté dans certaines publicités Apple car il s’agissait de l’un des premiers jeux disponibles pour le système d’exploitation tvOS.

Avec plus de 120 millions de téléchargements, la meilleure série de jeux de course d’arcade sur mobile atteint un nouveau tournant ! Effectuez des cascades aériennes dynamiques et à grande vitesse avec plus de 90 voitures de rêve sous licence dans une expérience de conduite intense alimentée par un tout nouveau moteur physique.

Un aspect intéressant de la disponibilité d’Asphalt 8 sur Apple Arcade est le changement de modèle de gameplay. Les jeux Asphalt actuels (y compris Asphalt 8) sont gratuits, ce qui signifie que tout le monde peut les télécharger sans payer, mais le jeu propose plusieurs éléments qui ne peuvent être obtenus que via des achats intégrés.

Tous les jeux disponibles sur Apple Arcade doivent proposer tous les articles sans frais supplémentaires puisque les utilisateurs paient déjà un abonnement. En d’autres termes, la version Apple Arcade d’Asphalt 8 ne s’appuiera que sur les pièces gagnées dans le jeu pour débloquer plus de contenu.

Asphalt 8 : Airborne+ sera disponible pour les abonnés Apple Arcade à partir du 27 août. Les utilisateurs peuvent désormais définir un rappel sur l’App Store pour être informés de la date de sortie officielle. Le jeu est compatible avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

