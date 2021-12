Aspirador Rowenta por 160€ menos… mejor que los Conga!

La gran mayoría de personas que ya han probado un robot aspirador tienen la sensación de no saber que harían sin uno. Por lo tanto, si todavía no tienes uno en tu casa, ahora puedes aprovechar el momento para conseguir un robot aspirateur Rowenta con grandes capacités et un descuento de escándalo.

El modelo en concreto es el Rowenta Explorer Serie 60 Allergy Care Connect RR7447, un robot aspirador que friega, aspira, barre y pasa la mopa para dejar el suelo de nuestra casa como los chorros del oro. Un robot que ofrece tres puissances distintas en función del tipo de limpieza que vayamos a realizar, modo Eco para una limpieza más superficiel, Modo Estándar para un uso a diario y el modo Boost para cuando queremos realizar una limpieza en mayor profundidad.

Control desde el móvil y los asistentes de voz

Este Rowenta es uno de los modelos con connexion WiFi et compatible avec les assistances de voz, es decir, vamos a poder iniciar la limpieza diaria con un simple comando de voz. Ahora bien, gracias a la app de Rowenta available para dispositivos iOS y Android, es un robot aspirateur que podemos controlar también desde el teléfono móvil. Desde el propio smartphone vamos a poder programar la hora exacta a la que queremos que se ponga a limpiar o elegir el modo de limpieza.

Le système de navigation que utiliza este robot aspirateur Rowenta combina el uso de un giroscopio con una camera lateral que detecta las distancia del robot con las paredes, muebles y cualquier objeto a su paso. También est équipé avec un conjunto de sensores infrarrojos que le permiten navegar de una forma perfecta y segura.

Su diseño hace que llegue hasta el último rincón de la casa, ya que nada más mide 6 cm d’altitude, lo que le permite pasar por debajo de muchos muebles. También es capaz de superar ciertos desniveles del suelo, como los provocados por las propias alfombras que podamos tener en casa. Además, en el momento que detecta una alfombra, el propio robot activa de manera automática la función Boost para profundizar en la limpieza.

El mantenimiento de este robot aspirateur Rowenta también es otro detalle a destacar, ya que con un simple click podremos retirar el depósito, vaciarlo y ponerlo nuevamente para realizar otra limpieza.

Descuentazo por este robot aspirateur Rowenta

El precio original de este Rowenta Explorer Series 60 Allergy Connect es de 459 euros en Amazon, pero ahora es posible conseguirlo con un descuento increíble del 35%. Esto supone una rebaja de unos 160 euros en la compra de este modelo, por lo que el precio final que tendremos que pagar por él es de Uniquement 299 euros.

Si estabas pensando comprar uno para estas navidades, el plazo de entrega es de nada más que un día para clientes Amazon Prime, por lo que puedes recibirlo antes de Navidad. En caso contrario, tendrás que esperar a Reyes, puesto que lo podrás recibir en casa gratuitement en cuatro días hábiles.