aspirateur de tous les jours à un prix abordable

Ce robot aspire la saleté et nettoie le sol, est compatible avec Alexa et Assistant, dispose d’un capteur radar LiDAR et est proposé à un prix très compétitif. Comment ça marche?

Avec 35 centimètres de diamètre et 10 de hauteur, c’est un gros robot dans la première dimension et agréablement court dans la seconde, car il permet d’accéder facilement sous de nombreux canapés et lits. L’ensemble de l’aspirateur est en plastique, ce qui ne crée aucune impression de qualité supérieure, et il s’agit d’un plastique de qualité moyenne, ce qui donne l’impression d’un produit bon marché. Sa finition noire brillante montre dans toute sa splendeur la poussière qui, à moins que vous ne soyez particulièrement prudent, se déposera inévitablement sur votre boîtier.

Le radar LiDAR et le dispositif de localisation sont situés au centre de la face supérieure, accompagnés de deux boutons : le démarrage et le retour à la base. Il a le profil de l’amortisseur typique et, du côté opposé, le réservoir et les filtres. En dessous, deux roues motrices, des plaques de contact de charge et deux brosses rotatives capturent les débris de trois bras. Oui, il y en a deux, contrairement à la grande majorité des équipes concurrentes, qui n’en transportent qu’une. Pour la brosse principale, une bande en silicone aux rainures généreuses.

Selon l’entreprise, ce robot dispose de 38 capteurs répartis dans son châssis, ainsi que (cela peut être confirmé visuellement) le LiDAR susmentionné, qui est responsable de la détection et de l’orientation de l’espace qui l’entoure. Ce capteur fonctionne à partir de l’émission de rayons lumineux qui, en rebondissant, aident l’aspirateur à calculer les distances par rapport aux murs, aux meubles et aux obstacles en général. Un algorithme intelligent est chargé de calculer l’itinéraire idéal pour l’aspiration la plus rapide et la plus efficace.

Il est livré en standard avec un réservoir de déchets solides de 600 ml ; un kit supplémentaire est nécessaire pour sa fonction de lavage, qui comprend le réservoir d’eau.

La base de chargement est vraiment petite et légère. Sur son dos, il a un trou pour cacher l’excès de câble.

Mise en marche

Le robot aspirateur realme TechLife ne fonctionne qu’une fois associé à son application dédiée et à un smartphone. Le premier démarrage de l’aspirateur est accompagné d’une voix qui vous accueille en anglais. Ensuite, l’aspirateur attend qu’il s’apparie avec l’application mobile.

Sa puissance d’aspiration maximale est de 3 000 Pa, pour laquelle le niveau sonore atteint 68 dB. La batterie est de 5 200 mAh ce qui, dans des conditions normales, offre en moyenne 300 minutes de fonctionnement sur une seule charge. La première aspiration est marquée par la découverte des pièces individuelles pour générer une carte 2D de la maison où elle se trouve.

Processus de nettoyage

Grâce à l’application précitée, vous pouvez définir le mode de travail qui correspond le mieux à vos goûts et/ou besoins : puissance d’aspiration (silencieux -500 Pa-, standard -1 200 Pa-, turbo -2 500 Pa- et maximum -3 000 Pa-), nombre des passes, programmation par heures et jours, définition des zones à nettoyer et celles qui ne le sont pas, etc. On peut aussi voir en direct le chemin parcouru par le robot, qui est le même que la grande majorité des robots du marché : délimitation de la zone et, plus tard, mouvements en S.

En mode ‘mop’, il est possible de choisir entre quatre alternatives qui définissent la quantité d’eau utilisée : modes sec, minimum, normal et maximum.

Le robot est capable à lui seul de diviser la surface de la maison en ses pièces, et il le fait avec une grande précision. Maintenant, on peut toujours changer la distribution soit parce qu’il y a eu une erreur, soit, simplement, sur un coup de tête. À partir de là, nous pouvons vous ordonner d’effectuer un nettoyage sélectif par pièces, zones et zones, ainsi que d’établir des zones restreintes et de configurer le mode de lavage.

Maintenance

Son réservoir de déchets solides a une capacité, comme on dit, de 600 ml ; Il est impossible de déterminer quand il faut la vider car, à ce stade, de nombreux facteurs qu’il faut décrire (taille de la maison, quantité de saleté, présence ou non d’animaux de compagnie…) influencent. De son côté, la brosse centrale se démonte rapidement et facilement afin, principalement, d’enlever les poils qui y ont été enroulés, tandis que le filtre HEPA peut être lavé sous le robinet. Ce qui a été dit précédemment, le nettoyage du filtre sera nécessaire en fonction de différentes variables. Bien sûr, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement les capteurs TOF, les chutes, les obstacles et les capteurs LiDAR car à certaines occasions le robot n’a pas fonctionné comme prévu et c’était simplement parce qu’un de ces capteurs était recouvert de saleté.

Opinions de gadgets

La qualité d’aspiration du robot aspirateur realme TechLife est bonne, il traite la saleté commune avec diligence. Aucun problème quel que soit le type de sol en question, ainsi que si les tapis ont des poils de longueur moyenne ; s’il s’agit de cheveux très longs, cela ne fonctionne pas avec diligence. Soumis à une épreuve musclée (lentilles, grosses miettes, sucre, etc. au sol) il n’a pas pu attraper ces corpuscules du premier coup, comme d’ailleurs aucun autre robot aspirateur actuellement sur le marché ne le peut. Il a fallu quelques passes, ce qui n’est pas mal du tout.

La navigation en surface est rigoureuse et efficace. Il est vrai que nous avons testé ce realme pendant seulement 14 jours mais dans aucun d’entre eux il n’a été perdu ou rebelle (crashs ou sorties inappropriés des zones marquées).

La fonction de commutation automatique de la puissance d’aspiration est intéressante, grâce à laquelle le robot identifie une zone qui nécessite plus d’effort et l’applique ; Elle se remarque par le bruit qu’elle génère, les résultats étant satisfaisants.

Ce royaume fait de son mieux pour se placer entre les chaises et les espaces où il pense être à sa place. Il ne reste généralement pas coincé ou piégé. Si vous rencontrez un objet de forme étrange et léger, vous le faites glisser sur le sol jusqu’à ce qu’il change de direction.

Les cheveux humains s’emmêlent dans le rouleau, ce qui est également normal pour tous les aspirateurs robots. La seule solution est de les supprimer manuellement, un procédé simple mais pas très agréable. Bien sûr, le pack de vente comprend un peigne à lame très utile pour cette mission.

Quant à sa fonction de récurage, elle repose sur un principe de base consistant à imprégner le sol d’eau pendant que passe la serpillière installée dans sa zone inférieure. Honnêtement, entre les trois options de sortie d’eau (celle « sèche » que nous n’envisageons pas), nous n’avons guère remarqué de différences. Et faute de mouvement vibratoire dans ce mode vadrouille, il ne peut pas gérer les taches de sol. Autrement dit, cette fonction se limite à assainir légèrement le sol et surtout à l’humidifier, ce qui est perceptible dans l’environnement.

Les principaux détails qui peuvent être améliorés sur ce robot aspirateur de realme sont d’optimiser le nettoyage dans les coins, le temps de chargement (plus de 5 heures) et qui, inexplicablement, décide de ne pas passer par les espaces entre les meubles car il croit que il ne convient pas, bien que physiquement s’il convient. Sa fonction gommage reste symbolique, ce n’est pas une raison majeure pour l’opter par rapport à un autre modèle de la concurrence. Si vous avez des animaux à quatre pattes à la maison et que vous souhaitez vous débarrasser de leur excès de poils, cet aspirateur n’est pas recommandé.

L’aspirateur robot realme TechLife est un aspirateur autonome qui se distingue par son équilibre parfait entre performances et prix, une option intéressante pour ceux qui recherchent un appareil conforme et abordable, et qui sont conscients qu’ils ne profiteront pas de sols parfaitement propres juste avec le performances des robots. En effet, pour atteindre cet objectif, il faudra passer périodiquement le balai, notamment au travers des interstices, dénominateur commun à tous les aspirateurs robots. Mais pour un bon ménage au quotidien, il fait un travail efficace et, comme on dit, au juste prix.

A partir de 379€

www.realme.com