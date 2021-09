Aspirateur Dyson Omni-glide : il nettoie et capture la poussière comme un pro

Un conseil : n’utilisez pas le Dyson Omni-glide sur vos moquettes/tapis car la tête de nettoyage omnidirectionnelle Fluffy a été conçue pour les sols durs uniquement.

L’entreprise technologique britannique Dyson est en train de devenir une marque populaire dans le segment des appareils électroménagers en Inde. Sa gamme de produits comprend des aspirateurs sans fil, des ventilateurs de bureau, des purificateurs d’air, des sèche-cheveux, etc. Récemment, Dyson a élargi sa catégorie d’aspirateurs, dévoilant une nouvelle façon de nettoyer les sols durs avec Dyson Omni-glide. Au prix de Rs 34 900, Omni-glide est destiné aux sols durs, pas aux tapis ou aux moquettes.

Notre unité d’essai était une variante Iron and Purple – elle ne pèse que 1,9 kg et est donc assez portable et facile à transporter dans toute la maison. Il s’agit du premier aspirateur sans fil à bouton de Dyson, vous permettant d’échanger les mains tout en franchissant les obstacles, facilitant ainsi le nettoyage. Il offre polyvalence et facilité d’utilisation, vous permettant de nettoyer en haut, en bas et n’importe où entre les deux. Le meilleur : il nettoie n’importe où : nettoyage du sol, du matelas et à la main.

Il y a deux technologies de base qui sont entrées dans l’Omni-glide. L’un, la tête de nettoyage omnidirectionnelle Fluffy qui flotte sur quatre roulettes stabilisatrices à 360 degrés qui lui permettent de se déplacer sans effort dans toutes les directions et dans les espaces restreints. Ici, deux rouleaux Fluffy contrarotatifs ramassent les gros débris et la poussière fine, à la fois en avant et en arrière. Le nylon tissé doux capture les gros débris tout en étant doux sur les sols durs, tandis que les filaments antistatiques en fibre de carbone noire ramassent la poussière fine des sols durs. Un col articulé permet à la machine de reposer à plat sur le sol, elle est donc facile à nettoyer sous les meubles bas.

La deuxième technologie est le format en ligne qui est concentré et réorganisé en ligne, lui permettant de rester à plat et propre dans des espaces restreints. L’aspirateur Dyson Omni-Glide est doté d’une poignée monobloc compacte qui vous permet de tenir la machine dans n’importe quelle position et de la nettoyer dans n’importe quelle direction.

Il existe des outils conçus par Dyson pour nettoyer en haut, en bas et n’importe où entre les deux. L’outil de plan de travail est conçu pour nettoyer les plans de travail, les tables et les surfaces dures de la cuisine. Ensuite, il y a l’outil Combination, essentiellement deux outils en un – une brosse et une buse large. Il existe également un Mini outil motorisé, une barre de brosse motorisée qui s’attaque aux cheveux et à la saleté incrustée, dans les espaces restreints.

Un conseil : n’utilisez pas le Dyson Omni-glide sur vos moquettes/tapis car la tête de nettoyage omnidirectionnelle Fluffy a été conçue pour les sols durs uniquement.

Un moteur Dyson Hyperdymium petit mais puissant tourne jusqu’à 105 000 tr/min, offrant une aspiration puissante tout en optimisant le temps de fonctionnement. Quatre cellules lithium-ion offrent jusqu’à 20 minutes de temps de nettoyage. Tous les bâtons Dyson Omni-glide sont livrés avec une station d’accueil murale qui stocke la machine pour la recharge. Il est chargé et prêt à fonctionner quand vous en avez besoin. Il faut 3,5 heures à la batterie pour se recharger.

Points clés à retenir : Dyson Omni-glide est un outil de nettoyage très efficace conçu pour la vie urbaine trépidante. Il est léger, très maniable et la façon dont il glisse sans effort sur les sols durs vous laissera très impressionné. Hautement recommandé.

Prix ​​public estimé : Rs 34 900

