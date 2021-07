Aspirateur Lidl en fuite ! L’histoire hilarante qui révolutionne les réseaux | La technologie

Apparemment, un robot aspirateur s’est échappé et ils ont demandé à une ville de l’aider à le localiser.

Les aspirateurs robots sont l’une des grandes inventions apparues ces dernières années car grâce à eux, nous pouvons prendre du temps pendant qu’ils effectuent différentes tâches de nettoyage dans notre maison, non seulement passer l’aspirateur, mais aussi balayer et même récurer, le rêve que nos ancêtres avait eu.

Mais bien sûr, des robots aspirateurs parfois très ignorants sont également fabriqués qui sont capables de sortir de notre maison et finissent par se promener en ville, ou du moins cela semble si nous prêtons attention à une histoire qui s’est produite dans une ville de Cadix où soi-disant un aspirateur robot a joué dans l’un des moments les plus drôles dont on se souvienne de l’été.

Comme l’a souligné le compte Twitter intitulé “Mess voisins”, quelqu’un aurait collé une affiche curieuse sur une boîte aux lettres dans laquelle il affirme essentiellement qu’il recherche un aspirateur robot. Ils prétendent que c’est l’un des robots bon marché, et que quiconque le trouve s’il vous plaît laissez-le dans l’un des établissements indiqués, puisque cette personne n’a curieusement pas de téléphone.

Robot en fuite… pic.twitter.com/dUcKLZJFKX – Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) 24 juillet 2021

Il semble que cette affiche ait été collée sur une boîte aux lettres de la ville de Trebujena, une commune de la province de Cadix avec 7000 habitants.

Le tweet est devenu viral, avec plus de 2 200 RT et plus de 11 000 likes, et bien que l’histoire ressemble plus à une blague qu’à la réalité, elle a déjà été mise en ligne en Andalousie.

Quoi qu’il en soit, ces aspirateurs robots sont capables de cartographier une maison entière et il leur est très difficile de finir par quitter la porte à moins que cela ne soit fait délibérément, mais au moins nous avons déjà une de ces anecdotes dont on se souvient dans étés plus tard. .

Alors si vous possédez un robot aspirateur, n’oubliez pas de fermer la porte de votre maison, surtout si vous habitez en ville.