Aspirateur robot et vadrouille Dreame D9 jusqu’à 150 $ de rabais

Spécialisé dans les aspirateurs robots et sans fil depuis 2015, Dreame propose une gamme impressionnante pour garder votre maison impeccable en toute transparence. Pour célébrer la Prime Week, Dreame propose des offres exceptionnelles sur son aspirateur robot D9 plus une vadrouille et plus encore. Lisez la suite pour tous les détails, y compris une remise spéciale pour les lecteurs . pour 150 $ de réduction sur le robot aspirateur Dreame D9.

Le robot aspirateur D9 offre de nombreuses fonctionnalités et intelligence dans un seul emballage. Vous obtenez non seulement un aspirateur puissant avec une forte aspiration de 3 000 Pa, mais également une vadrouille antibactérienne pour un nettoyage en profondeur.

Alors que vous devez souvent choisir entre la cartographie LDS (Lidar) ou SLAM (basée sur une caméra) et la navigation avec des aspirateurs robots, le Dreame D9 est doté à la fois de son nouveau système laser 3.0 LDS et de son algorithme intelligent SLAM pour une numérisation rapide, une planification précise des itinéraires et Mémoire de carte sur 3 étages.

Le robot aspirateur D9 est doté d’une batterie haute capacité de 5 200 mAh offrant jusqu’à 150 minutes d’autonomie. Cela signifie qu’il peut couvrir jusqu’à 2 000 pieds carrés avec une seule charge.

L’application Mi Home iPhone vous permet de contrôler facilement le robot aspirateur Dreame D9. Cela comprend le réglage des zones, la vérification du niveau de liquide de la batterie et de la vadrouille, le réglage de l’aspiration, etc. Il prend également en charge les commandes vocales Amazon Alexa.

150 $ de rabais sur le Dreame D9

Normalement au prix de 398,99 $, le robot aspirateur D9 est réduit à 298,99 $ pour Prime Day. Mais pour les lecteurs ., utilisez le code “RÊVE925” à la caisse pour obtenir une remise supplémentaire de 10 %. Associé à un coupon instantané de 20 $, le D9 est aussi bas que 249 $.

En plus du robot aspirateur D9, Dreame propose également son aspirateur sans fil T10. Il comprend des fonctionnalités telles qu’un moteur de 100 000 tr/min, une puissante aspiration de 20 000 Pa, un mode turbo, une conception sans enchevêtrement de cheveux, un filtre, etc. Vendant normalement 348,99 $, l’aspirateur-balai sans fil T10 est au prix de 298,99 $ avec un coupon instantané de 60 $ portant le prix final à 238,99 $.

L’aspirateur-balai sans fil T20 est également en vente à 288 $ (pour les membres privilégiés) avec un coupon supplémentaire de 30 $ sur la page. Les lecteurs 9to5 peuvent en outre utiliser le code DREAME925 pour des remises exclusives sur le D9 et le T20 jusqu’à 27 juin à 23 h 59 HAP.

Doté d’un moteur légèrement plus puissant de 125 000 tr/min que le T10 et d’une aspiration de 150 AW, l’aspirateur T20 ‘Stick’ est conçu pour nettoyer toute votre maison en un seul coup. L’aspirateur balai T20 de Dreame offre aux utilisateurs quatre modes de nettoyage distincts – qui peuvent être sélectionnés via l’écran tactile OLED de l’appareil, et plusieurs brosses multifonctionnelles entre lesquelles les utilisateurs peuvent facilement basculer. Selon le mode de nettoyage que vous avez sélectionné (allant des modes éco aux modes standard et même boost), vous pouvez réduire le temps nécessaire pour garder votre maison impeccable.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :