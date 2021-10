Aspirations des Minnesota Timberwolves dans la saison NBA 2021 2022

Le basket-ball a vécu trop longtemps à Minneapolis, un État qui respire le sport par tous les pores et a vu des projets sportifs passionnants frustrés par trop de récurrence. Une seule apparition de Loups des bois du Minnesota dans les séries éliminatoires des 17 dernières années, produit en 2018, est un trop mauvais bagage pour n’importe quelle équipe et le pessimisme a inondé irrémédiablement le pays des lacs. C’est pourquoi la prudence, voire le scepticisme, prévaut sur le potentiel d’une équipe qui, de par son nom, est imposante. Tout a tellement mal tourné que même avec un Big 3 aussi puissant et jeune que Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell et les deux victoires avec lesquelles ils ont commencé l’année, peu sont ceux qui ont parié sur les Timberwolves dans l’objectif de jouer les éliminatoires.

Cependant, il y a de fortes raisons d’être optimiste quant à la puissance concurrentielle de l’équipe. Au cours des années précédentes, la défense a été un frein absolu à tout autre chose que de traverser la ligue de manière imprévisible et de se désengager à un niveau compétitif en milieu de saison. Le talent ne peut pas tout gérer et dans la NBA actuelle, vous avez besoin de solvabilité et de béton armé. C’est ce que deux méchants aiment Patrick Beverley et prince TaureauDes experts défensifs qui devraient verrouiller le périmètre et compenser le mauvais appel défensif de Towns. Ce qui leur manque toujours, c’est un intimidateur dans la peinture, mais ils misent tout sur la puissance offensive du dominicain, qui pourra peut-être augmenter son niveau d’effort des deux côtés du terrain s’il voit un écosystème dans lequel il peut se battre. pour des objectifs collectifs.

Contester le play-in devrait être le principal objectif des Minnesota Timberwolves

La puissance offensive est illimitée et si Russell et Edwards se comprennent, se cherchent, pratiquent un basket combinatoire et sans chercher un quota de tir pour chacun, ils auront la possibilité de faire des choses importantes. Josh Okogie devrait être un pilier de base à la fois en attaque et en défense, tandis que le déséquilibre du banc sera mis par le toujours controversé Malik Beasley, qui s’il se concentre et se motive avec ce projet peut donner Loups des bois du Minnesota un saut de qualité très notable. La compétition est féroce, mais cette équipe devrait se fixer l’objectif incontournable de jouer le play-in si elle veut continuer à construire pour l’avenir.