Aspirations et chances de gagner la bague des Philadelphia 76ers

Énorme mérite qu’il a 76ers de Philadelphie en début de saison et qui montre l’existence d’un groupe très soudé qui a fait un ananas face à l’adversité. Tout ce qui se passe autour Ben Simmons Cela pourrait déstabiliser complètement n’importe quelle équipe et miner leurs performances athlétiques, mais les Sixers grandissent et veulent montrer qu’ils ont suffisamment d’armes pour reprendre la domination en saison régulière. Ça fait beaucoup de mal ce qui s’est passé l’an dernier en playoffs après avoir terminé leader dans l’Est, mais quand ça tombe, il ne reste plus qu’à se relever et ce projet est en vigueur sous la baguette de Rivières Doc et la direction de Joël embiid.

Ils ont réussi à remporter cinq matchs consécutifs avec Simmons dénonçant des problèmes de santé mentale et niant l’aide de la franchise, avec d’innombrables rumeurs de transfert autour de l’Australien et l’impossibilité de savoir s’ils l’auront à nouveau, sans pouvoir l’avoir. Tobias Harris, la deuxième épée de l’équipe en l’absence de Ben, et avec Embiid traînant des problèmes physiques et étant loin de son niveau. Comment ont-ils fait ? La croissance de Tyrese Maxey c’est évident et Seth au curry il s’érige en buteur compulsif à tous les niveaux. Shake Milton joue un bon rôle sur le banc, tandis que Mathysse Thybulle continue de donner à l’équipe une constance défensive spectaculaire.

Seth Curry cette saison : 17.8 PPG

61,6 FG%

53,1 3P% Il est en passe de devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à marquer en moyenne 15 points sur 60% de tirs et 50% sur trois. pic.twitter.com/5DRVVCQy3Q – StatMuse (@statmuse) 5 novembre 2021

Georges Niang et Andre Drummond ont fait un saut de qualité aux Philadelphia 76ers

Mais un excellent travail a également été fait dans la gestion de l’équipe. Au détriment d’un grand mouvement autour de Ben Simmons, les ajouts de Georges Niang et André Drummond apporter au groupe une plus grande robustesse et fiabilité. L’attaquant du Jazz ouvre le terrain efficacement et rebondit d’une manière très remarquable, tandis que Joel Embiid peut prendre ses temps de repos avant le grand niveau de jeu que montre Drummond, un centre en qui on fait beaucoup plus confiance qu’à Howard l’an dernier. Si avec tous ces handicaps ils sont leaders de la Conférence Est, il est curieux d’essayer d’imaginer où ils pourront aller quand la situation s’éclaircira.